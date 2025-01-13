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مكتب رئاسة الجمهورية يحذر من عمليات نصب وانتحال صفات موظفيه - أخبار كلمتك

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مكتب رئاسة الجمهورية يحذر من عمليات نصب وانتحال صفات موظفيه - أخبار كلمتك

مكتب رئاسة الجمهورية يحذر من عمليات نصب وانتحال صفات موظفيه - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 13 يناير 2025 08:02 مساءً - كلمتك/خاص:

حذر مصدر مسؤول بمكتب رئاسة الجمهورية من عمليات نصب وممارسات احتيالية يقوم بها اشخاص خارجون عن القانون للحصول على مبالغ مالية منتحلين في سبيل ذلك صفة قيادات وموظفي المكتب.

وقال المصدر ان مكتب رئاسة الجمهورية تلقى عديد البلاغات والشكاوي عن قيام بعض المحتالين باستخدام صفة موظفي  مكتب رئاسة الجمهورية والفريق الرئاسي للإيقاع بعديد الضحايا للحصول على مبالغ مالية مقابل منحهم وعود زائفة بتحويل مساعدات مالية، وذلك من خلال استخدام أرقام هاتفية، او عبر تطبيق واتس آب.
ودعا المصدر الى عدم التعامل مع اي ارقام او اشخاص تنتحل صفة موظفي مكتب رئاسة الجمهورية، التي يطلبون عبرها مبالغ مالية، او دفع رسوم معينة مقابل تحويل مساعدات مالية، او علاجية.
وتوعد المصدر، باتخاذ كافة الاجراءات لمقاضاة اللصوص المنتحلين لصفة مكتب رئاسة الجمهورية، باعتبار ذلك من الجرائم الجسيمة التي يعاقب عليها القانون.  

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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