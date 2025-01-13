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فرنسا تعلن موقفها من الحرب في البيضاء - أخبار كلمتك

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فرنسا تعلن موقفها من الحرب في البيضاء - أخبار كلمتك

فرنسا تعلن موقفها من الحرب في البيضاء - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 13 يناير 2025 08:22 مساءً - كلمتك/خاص:

أدانت فرنسا بشدة الهجمات الجديدة التي شنها الحوثيون ضد المدنيين في قرية حنكة آل مسعود في قيفة بمحافظة البيضاء.

وأدانت فرنسا في بيان صحفي أصدرته السفارة الفرنسية لدى اليمن، اليوم الأثنين، الاعتقالات التعسفية التي نفذها الحوثيون في الاسابيع الاخيرة

وأشار البيان إلى أن هذه الجرائم ضد الشعب اليمني لا يمكن قبولها والسكوت عنها، لافتا إلى أن اليمنيون يسنحقون العيش بسلام وأمان
 

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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