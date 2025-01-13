فرنسا تعلن موقفها من الحرب في البيضاء - أخبار كلمتك

أدانت فرنسا بشدة الهجمات الجديدة التي شنها الحوثيون ضد المدنيين في قرية حنكة آل مسعود في قيفة بمحافظة البيضاء.

وأدانت فرنسا في بيان صحفي أصدرته السفارة الفرنسية لدى اليمن، اليوم الأثنين، الاعتقالات التعسفية التي نفذها الحوثيون في الاسابيع الاخيرة

وأشار البيان إلى أن هذه الجرائم ضد الشعب اليمني لا يمكن قبولها والسكوت عنها، لافتا إلى أن اليمنيون يسنحقون العيش بسلام وأمان

