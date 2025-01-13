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عاجل:مصادر تكشف آخر مستجدات معارك حنكة آل مسعود والحوثيون في البيضاء والحكومة تصرح - أخبار كلمتك

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عاجل:مصادر تكشف آخر مستجدات معارك حنكة آل مسعود والحوثيون في البيضاء والحكومة تصرح - أخبار كلمتك

عاجل:مصادر تكشف آخر مستجدات معارك حنكة آل مسعود والحوثيون في البيضاء والحكومة تصرح - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 13 يناير 2025 08:22 مساءً - كلمتك: خاص

 

كشفت مصادر مطلعة عن آخر مستجدات معارك حنكة آل مسعود والحوثيون في البيضاء


‏واكدت المصادر ان المليشيا دفعت اليوم بتعزيزات عسكرية كبرى إلى حنكة ال مسعود وان المليشيا‏ تتجهز للهجوم على قرية خبزة


وأفادت المصادر ان المليشيا كانت ‏قد قامت أمس بإرسال طقم إلى ساحة خبزة لكي يتعرض للقصف او الهجوم من قبل أبناء المنطقة فيكون ذلك مبرر لمليشيا الحوثي لاجتياح المنطقة وتدميرها فوق أبناء المنطقة


‏واشارت المصادر انه لم يكن في الساحة احد عقب وصول طقم عسكري تابع لمليشيا الحوثي غير اطفال فقاموا بتكسير الزجاجات بالحجارة ‏وغادر الطقم ثم جاءت رسالة من الحوثيين بان لديهم مطلوبين

واختتمت المصادر بالتأكيد ان ‏الأمر لم ينتهي وان المليشيات عازمة على تدمير بلاد قيفه

 

هذا وكانت قد حذرت الحكومة الشرعية الساعات الماضية من ارتكاب مليشيا الحوثي الإرهابية جرائم إبادة جماعية بحق أهالي قرية "حنكة آل مسعود" في قيفة، بمحافظة البيضاء، بعد اقتحامها القرية عقب قصف مكثف استهدف المنازل ودور العبادة، وحصار شامل استمر عشرة أيام مع قطع الاتصالات والتعتيم الإعلامي. 

وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، "إن القصف العشوائي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، بينهم نساء وأطفال، وتدمير عشرين منزلًا، مع منع وصول المساعدات الطبية والغذائية.

 وأشار إلى معاناة نحو عشرة آلاف شخص من أعمال انتقامية واعتقالات ونهب الممتلكات".

ودعا الإرياني المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لحماية المدنيين، وتصنيف مليشيا الحوثي كجماعة إرهابية ومحاكمة قادتها على جرائمهم بحق المدنيين
 

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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