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مخزومي ينسحب من سباق رئاسة وزراء لبنان لدعم التوافق على نواف سلام - أخبار كلمتك

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مخزومي ينسحب من سباق رئاسة وزراء لبنان لدعم التوافق على نواف سلام - أخبار كلمتك

مخزومي ينسحب من سباق رئاسة وزراء لبنان لدعم التوافق على نواف سلام - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 13 يناير 2025 10:15 صباحاً - أعلن النائب اللبناني، فؤاد مخزومي، سحب ترشيحه من السباق لمنصب رئيس الوزراء اللبناني، لإفساح المجال كي تتوافق المعارضة على اسم القاضي نواف سلام الذي وصف بـ"مرشح المنظومة" لهذا المنصب، وفق ما ذكره اليوم الإثنين.

 مخزومي ينسحب من السباق نحو رئاسة وزراء لبنان

 

وكتب مخزومي عبر صفحته على "إكس"، تويتر سابقًا: "شرفني نواب قوى المعارضة، وعدد من النواب المستقلين بدعم ترشيحي لتولي مسؤولية رئاسة الحكومة لأتشارك مع فخامة رئيس الجمهورية مسؤولية الإنقاذ في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ لبنان، ما يجعلني المرشح الأقوى لمنافسة مرشح المنظومة".

وأردف النائب اللبناني: “بالرغم من ذلك، وانطلاقًا من قناعتي بأن وجود أكثر من مرشح معارض سيؤدي حكمًا إلى خسارة الجميع، وبأن لبنان بحاجة إلى تغيير جذري في نهج الحكم، وإلى حكومة تواكب تطلعات العهد الجديد السيادية والإصلاحية، وتساهم في تطبيق خطاب القسم، ما يتطلب أوسع تحالف ممكن من التلاقي”.

 

انسحاب لدعم التوافق على نواف سلام.

وتابع مخزومي: "أعلن انسحابي من الترشح إلى رئاسة الحكومة، لأفسح المجال للتوافق بين كل من يؤمن بضرورة التغيير حول اسم القاضي نواف سلام، شاكرًا الزملاء والقوى السياسية الذين منحوني الدعم والثقة"، حسب قوله.

وبعد انسحاب مخزومي يبدو أن سلام بات المرشح الأوفر حظًّا من جانب المعارضة في حين يتم تداول أنباء عن ترشيح ميقاتي للمنصب من جانب عدد من الأحزاب والقوى. 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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