مخزومي ينسحب من سباق رئاسة وزراء لبنان لدعم التوافق على نواف سلام - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 13 يناير 2025 10:15 صباحاً - أعلن النائب اللبناني، فؤاد مخزومي، سحب ترشيحه من السباق لمنصب رئيس الوزراء اللبناني، لإفساح المجال كي تتوافق المعارضة على اسم القاضي نواف سلام الذي وصف بـ"مرشح المنظومة" لهذا المنصب، وفق ما ذكره اليوم الإثنين.

مخزومي ينسحب من السباق نحو رئاسة وزراء لبنان

وكتب مخزومي عبر صفحته على "إكس"، تويتر سابقًا: "شرفني نواب قوى المعارضة، وعدد من النواب المستقلين بدعم ترشيحي لتولي مسؤولية رئاسة الحكومة لأتشارك مع فخامة رئيس الجمهورية مسؤولية الإنقاذ في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ لبنان، ما يجعلني المرشح الأقوى لمنافسة مرشح المنظومة".

وأردف النائب اللبناني: “بالرغم من ذلك، وانطلاقًا من قناعتي بأن وجود أكثر من مرشح معارض سيؤدي حكمًا إلى خسارة الجميع، وبأن لبنان بحاجة إلى تغيير جذري في نهج الحكم، وإلى حكومة تواكب تطلعات العهد الجديد السيادية والإصلاحية، وتساهم في تطبيق خطاب القسم، ما يتطلب أوسع تحالف ممكن من التلاقي”.

انسحاب لدعم التوافق على نواف سلام.

وتابع مخزومي: "أعلن انسحابي من الترشح إلى رئاسة الحكومة، لأفسح المجال للتوافق بين كل من يؤمن بضرورة التغيير حول اسم القاضي نواف سلام، شاكرًا الزملاء والقوى السياسية الذين منحوني الدعم والثقة"، حسب قوله.

وبعد انسحاب مخزومي يبدو أن سلام بات المرشح الأوفر حظًّا من جانب المعارضة في حين يتم تداول أنباء عن ترشيح ميقاتي للمنصب من جانب عدد من الأحزاب والقوى.

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