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رئيس وزراء كندا السابق يدعو للاتحاد في وجه ترامب - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الاثنين 13 يناير 2025 10:50 صباحاً -  دعا رئيس وزراء كندا السابق جان كريتيان، اليوم الإثنين، الدول التي يطالب بأراضيها الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى عقد اجتماع.

 

دعوات بالاتحاد ضد مخططات ترامب

 وقال كريتيان في مقال نشرته صحيفة "ذا جلوب أند ميل ": "إن ترامب لا يهددنا فحسب، بل إنه أيضا يهاجم عددا متزايدا من البلدان، فضلا عن الاتحاد الأوروبي. لذا ينبغي على كندا أن تدعو بسرعة إلى اجتماع لقادة الدنمارك وبنما والمكسيك، يجب أن نضع خطة لمواجهة هذه التهديدات".

 وأوضح رئيس الوزراء الكندي السابق إلى أن تصريحات ترامب تزيد من عدد حلفاء أوتاوا، داعيا إياهم إلى تنظيم مواجهة "المتنمر القوي الكبير".

 

ترامب يريد ضم كندا وجرين لاند للولايات المتحدة الأمريكية 

 وتابع كريتيان  في رسالة لترامب (78 عاما): "من رجل عجوز إلى آخر: هل تعلم ماذا تفعل؟ ما الذي يجعلك تعتقد أن الكنديين سيتخلون يوما عن أفضل دولة في العالم للانضمام إلى الولايات المتحدة".

في الوقت نفسه، دعا كريتيان السياسيين الكنديين إلى الدفاع بشكل أكثر نشاطا عن مصالح البلاد في العلاقات مع واشنطن. 

ونصح الولايات المتحدة إلى لفت انتباهها إلى مشكلة الأسلحة غير المشروعة التي تدخل كندا، وطالب جارته باتخاذ إجراءات أكثر فعالية لمكافحة هذا التهريب. ويعتقد رئيس الوزراء الكندي السابق أيضا بضرورة إقناع الولايات المتحدة بالاعتراف بأن الممر الشمالي الغربي، الممر البحري عبر المحيط المتجمد الشمالي، يمر عبر المياه الكندية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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