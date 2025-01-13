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جانتس: إبرام اتفاق لاستعادة الرهائن ضرورة استراتيجية - أخبار كلمتك

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جانتس: إبرام اتفاق لاستعادة الرهائن ضرورة استراتيجية - أخبار كلمتك

جانتس: إبرام اتفاق لاستعادة الرهائن ضرورة استراتيجية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 13 يناير 2025 01:41 مساءً - دعا العضو السابق في مجلس الحرب الإسرائيلي، بيني جانتس، اليوم الإثنين، لإبرام اتفاق لاستعادة المحتجزين الإسرائيليين في غزة.

انفراجة في مفاوضات الأسرى

وقال بيني جانتس  إن “التوصل لاتفاق لاستعادة الرهائن قيمة عليا وضرورة استراتيجية وعدم إعادتهم كارثة وطنية لإسرائيل”.

ويأتي ذلك بعدما قال وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي،  جدعون ساعر، اليوم الإثنين:  إن "هناك تقدما في المفاوضات بشأن اتفاق الرهائن ونعمل بشكل مكثف لإنجاز الصفقة قريبًا".

وفي السياق ذاته نقلت وكالة رويترز  عن مسؤول مطلع قوله: إن هناك انفراجة بالدوحة عقب محادثات بين قادة المخابرات الإسرائيلية ومبعوث ترامب ورئيس وزراء قطر بشأن غزة.

 

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وأوضحت وكالة رويترز أنه تم إرسال مسودة نهائية لوقف إطلاق النار وإطلاق الأسرى إلى إسرائيل وحماس للموافقة عليها.

وأكدت أن رئيس وزراء قطر التقى بحماس وويتكوف التقى بوفد إسرائيلي لدفع الجانبين نحو التوصل إلى اتفاق.

تطورات مفاوضات حماس وإسرائيل 

وفي وقت سابق قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن: إن الولايات المتحدة تأمل في التوصل إلى اتفاق بشأن قطاع غزة قبل يوم تنصيب ترامب.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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