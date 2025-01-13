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الزمالك يكشف آخر تطورات تجديد عقد زيزو - أخبار كلمتك

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الزمالك يكشف آخر تطورات تجديد عقد زيزو - أخبار كلمتك

الزمالك يكشف آخر تطورات تجديد عقد زيزو - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 13 يناير 2025 01:26 مساءً -  كشف مصدر بنادي الزمالك، عن آخر تطورات تجديد عقد زيزو صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وقال المصدر: إدارة تعمل حاليًا على حسم موقف زيزو مع النادي خاصة بعد تلقيه عدة عروض من السعودية مؤخرا، وشدد المصدر على أن إدارة الزمالك ترغب في استمرار اللاعب وسيتم حسم ذلك قريبا.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس، للمباراة القادمة بعد الفوز على بلاك بولز الموزمبيقي في الكونفدرالية. 

وفاز نادي الزمالك على بلاك بولز بثلاثة أهداف مقابل هدف باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية ليضمن التأهل للدور ربع النهائي.

 

موعد مباراة الزمالك القادمة بعد الفوز على بلاك بولز 

 يواجه فريق الزمالك نظيره حرس الحدود يوم الخميس المقبل، على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وحرس الحدود في الدوري 

 ومن المقرر أن تنقل قنوات أون تايم سبورت مباراة الزمالك وحرس الحدود في الدوري. 

ترتيب مجموعة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

 وبعد الفوز رفع الزمالك رصيده إلى 11 نقطة في الصدارة وخلفه المصري برصيد 6 نقاط ثم إنيمبا 5 نقاط وفي المركز الأخير فريق بلاك بولز برصيد 4 نقاط.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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