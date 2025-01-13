مشاهير العرب - عودة ياسمين عبد العزيز وهنيدي.. مفاجآت مسلسلات رمضان 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 13 يناير 2025 07:56 مساءً - اقتربنا من انطلاق موسم مسلسلات رمضان 2025، و يشهد هذا الموسم ظهور عدد من فنانين، الذين غابوا عن الشاشة الدرامية في المواسم الرمضانية الماضية، حيث يواصل صناع الأعمال الدرامية، تكثيف جهودهم لتصوير أعمالهم في الوقت المحدد، في ظل المنافسة الشرسة التي يشهدها الموسم المقبل.

يُعد هذا الموسم الرمضاني 2025، فرصة كبيرة للفنانين لعودة قوية للدراما، الذين قد غابوا عن السباق في العام الماضي، أبرز هؤلاء الفنانين ياسمين عبد العزيز و الفنان محمد هنيدي.

تفاصيل مسلسل وتقابل حبيب

و تعود الفنانة ياسمين عبد العزيز، إلي الشاشة الدرامية، من خلال مسلسل «وتقابل حبيب»، بعد غياب دام عامًا، لتتناول قصة إنسانية عاطفية ممتعة تجمعها بعدد من النجوم مثل كريم فهمي، خالد سليم، أنوشكا، وصلاح عبد الله.

تدور أحداث المسلسل، في إطار درامي اجتماعي رومانسي، إذ تعيش ياسمين قصة حب جديدة مليئة بالمفاجآت والتحديات.

أبطال مسلسل «وتقابل حبيب»

مسلسل «وتقابل حبيب» من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيرى، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبد العزيز، كريم فهمى، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جينيور، بدرية طلبة، إيمان السيد، وعدد كبير من الفنانين سيتم الإعلان عنهم الفترة المقبلة.

محمد هنيدي و مسلسل شهادة معاملة أطفال

تدور أحداث مسلسل «شهادة معاملة أطفال»، في إطار اجتماعي كوميدي من 15 حلقة فقط، يجسد محمد هنيدي شخصية محامي شرير، يمر بأزمة صحية شديدة تقوده إلى غيبوبة، تدوم لمدة 20 عامًا، عند استيقاظه يجد محمد هنيدي العالم قد تغير تمامًا، يحاول العودة إلى حياته والتأقلم مع الواقع الجديد، لكنه يكتشف أن التغييرات ليست بالسهولة التي كان يتوقعها، فيقرر الانتقام من الأشخاص الذين أذاهم في الماضي، مما يورطه في صراعات مليئة بالإثارة والتشويق.

أبطال مسلسل شهادة معاملة أطفال

وتضم القائمة الكاملة لمسلسل شهادة معاملة أطفال بطولة الفنان محمد هنيدي، كل من نهى عابدين وصبري فواز وسما إبراهيم ومحمود حافظ وخالد أنور، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج وائل فرج.