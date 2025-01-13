هل يتيح حساب التوفير في البنك الزراعي إصدار دفاتر شيكات ؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 13 يناير 2025 07:55 مساءً - يتسائل العديد من عملاء البنك الزراعي عن امكانية اصدار دفتر شيكات على حساب التوفير للعملاء.

وأوضح مسئولون بالبنك الزراعي أنه لا يتم إصدار دفتر شيكات على حساب التوفير.

واضاف المسئولين في البنك أن حساب التوفير هو حساب ادخارى يتم فتحه للافراد الطبيعيين فقط ويمنح للعملاء عائد ربع سنوى " كل 3 اشهر".



الحد الادنى لفتح الحساب هو 100 جنيه مصرى ومصاريف فتح الحساب هى 25 جنيه مصرى.

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مصاريف فتح الحساب: 25 جم

مصاريف خدمة الحساب تخصم سنويا: 60جم.

مصاريف كشف الحساب كل 3 أشهر 60 جم.

سعر العائد 6.25 % سنويا.

يتم اصدار بطاقة خصم فورى للاستخدام فى السحب النقدى والايداع من خلال ماكينات الصراف الالى وايضا استخدامها فى المشتريات من خلال التجار فى مختلف المحال التجارية.



وفيما يتعلق بالاوراق المطلوبة لفتح حساب التوفير للعملاء البنك الزراعي فهي كالتالي:

صورة البطاقة الشخصية السارية وفى حالة فتح الحساب لقاصر يجب احضار شهادة الميلاد

يمكن فتح الحساب للشباب بداية من سن 15 عام ببطاقة الرقم القومى

قرض البنك الزراعي



ومن جانب اخر يتيح البنك الزراعي خدمات التمويل في 2024 بأنماط متعددة للعملاء والذين يمكنهم الحصول على تمويل ميسر بضمان الأوعية الادخارية في 2024 سواء كانت شهادات ادخار أو ودائع أو حسابات التوفير بما يوازي %80 من قيمة رصيد الأوعية الادخارية مع إمكانية السداد على أقساط شهرية من عائد مدخراتهم.

وتصل مدة التمويل في قرض البنك الزراعي بضمان الأوعية الادخارية بحد أقصى 10 سنوات بشرط تجديد الوعاء الادخاري حتى نهاية مدة التمويل.

مميزات قرض الأوعية الادخارية للبنك الزراعي

بدون ضامن.

تمويل يصل إلى 80٪‏ من مدخراتك.

سرعة في إجراءات منح القرض.

أسعار فائدة تنافسية.

إمكانية الاقتراض بضمان الوعاء الادخاري للقاصر.

إمكانية صرف العائد أو سداده لحساب القرض حسب رغبة العميل.

بدون مصروفات إدارية.

المستندات المطلوبة في قرض الأوعية الادخارية

مستند الوعاء الادخاري.

طلب تمويل.

بطاقة الرقم القومي.

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