مشاهير العرب - «تامر حسني» لـ حسام حبيب: إوعدني ترجع من جديد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 13 يناير 2025 09:26 مساءً - وجه الفنان حسام حبيب رسالة لمطربي جيله، وهم «تامر حسني ورامي صبري»، عبر خاصية «الاستوري» على حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مما جعل الفنان تامر حسني، يرد على الفنان حسام حبيب، برسالة تحمل كلمات من الدعم و الحب.

تهنئة حسام حبيب لـ تامر حسني ورامي صبري

كتب حسام حبيب: «أنا بكتب كلمتين من قلبي مش عارف هي مباركة ولا شكر ولا درس وبداية جديدة لجيل أنا فخور إني أكون منه، إخواتي وأصحابي، تامر أنت من زمان وأحلامك وأفكارك كانت دايما تخص جيلك ودائما كنت بتتكلم معانا من وإحنا صغيرين باسم جيلنا مش باسم تامر، بس انت حلمت لجيلك وعلشان كده أنا فعلا فهمت يعني إيه نجم الجيل، كنت زمان فاهم إن المقصود بيها إنك الأنجح وده حقيقي، لكن النهاردة فهمت معناها الحقيقي: أنت النجم اللي حلم لجيله مش لنفسه ودلوقتي حلمك بيتحقق يا صاحبي».

وأضاف: «والنجم الثاني أخويا صاحب أجمد صوت وإحساس، كان دايما بيقولي أنا بحلم وعندي هدف وهو كمان كان دائما مهتم إن إحنا كجيل لازم نشارك بعض ونقدم للناس حقيقة روح وفن الجيل ده، وكان بكل تواضع بيقول ده لكل فنانين جيله لحد ما التقوا النجمين اللي هدفهم صادق وطلعولنا إبداع مش بس في المزيكا لا والله في الروح والفكر، أنتم فرحتوني وأمتعتموني وخليتوني أفتخر إني من الجيل ده، اللي إن شاء الله عمر فنه وإبداعه ما هيخلص، شكرا إنكم فتحتم نفسي ورجعتوني أحب المزيكا يمكن أكتر من الأول يا جيل جامد وجامد قوي كمان، أنتم فعلا ما تتنسوش».

رسالة تامر حسني لـ حسام حبيب

كتب تامر حسني عبر حسابه الرسمي بموقع «انستجرام»: «طول عمرك محترم وإنسان، نضيف وفنان كبير، يلا ارجع، زي الأول وأكتر، ارجع متعنا بأغانيك الراقية الجميلة، والمزيكا الأجمل لأن ليك.. جمهور كبير بيستنى.. يلا يا حس، صفحة جديدة مع، مشوارك من النهاردة أوعدني ترجع تاني».

آخر أعمال حسام حبيب

كان حسام حبيب طرح أغنية كدابة عبر حسابه الرسمي بموقع الفيديوهات «يوتيوب» في الفترة الأخيرة، من ألحان إسلام رفعت، وكلمات عمرو المصري، وتوزيع موسيقي أمين نبيل.