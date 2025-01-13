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موعد بدء عرض مسلسل صفحة بيضا على قناة ON - أخبار كلمتك

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موعد بدء عرض مسلسل صفحة بيضا على قناة ON - أخبار كلمتك

موعد بدء عرض مسلسل صفحة بيضا على قناة ON - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 13 يناير 2025 09:55 مساءً - تعود الفنانة حنان مطاوع إلى عالم الدراما بالمسلسل الجديد صفحة بيضا والذي يعرض قريبا شاشة قنوات ON، ومنصة  Watch It.

موعد بدء عرض مسلسل صفحة بيضا 

ومن المقرر انطلاق عرض مسلسل صفحة بيضا يوم الأحد الموافق 19 يناير الجاري حصريا على شاشة قناة ON وذلك في تمام الساعة 7 مساء.

أبطال مسلسل صفحة بيضا

مسلسل صفحة بيضا من تأليف حاتم حافظ، وإخراج أحمد حسن، وبطولة حنان مطاوع، سامى الشيخ، مها نصار، أحمد الرافعي، أحمد الشامي، أحمد مجدي، تيسير عبد العزيز، حنان يوسف، وحسن العدل وعدد آخر من الفنانين.

حنان مطاوع في مسلسل صفحة بيضا

وتلعب حنان مطاوع شخصية طبيبة تتعرض للعديد من المشاكل خلال أحداث العمل، وتربطها علاقة صداقة قوية بالفنانة مها نصار خلال أحداث العمل، وتحاول حنان أن تصل لحل لكل الأزمات التي ستمر بها ولكنها تفشل في البداية، وفي نهاية العمل تصل لما تريد.
 

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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