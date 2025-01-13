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برلماني: مراكز الشباب والأندية الرياضة بمختلف المحافظات قضية أمن قومي - أخبار كلمتك

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برلماني: مراكز الشباب والأندية الرياضة بمختلف المحافظات قضية أمن قومي - أخبار كلمتك

برلماني: مراكز الشباب والأندية الرياضة بمختلف المحافظات قضية أمن قومي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 13 يناير 2025 09:26 مساءً - قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن وجود مراكز الشباب والأندية الرياضة، في مختلف محافظات الجمهورية والتجمعات العمرانية الجديدة قضية أمن قومي.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الإثنين، بمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الطوخي القصبي، بشأن عدم قيام وزارتي الإسكان والشباب والرياضة باتخاذ الإجراءات القانونية بنقل ملكية الأرض المقام عليها نادي العبور الرياضي بمدينة العبور بمحافظة القليوبية بنظام نقل الأصول من وزارة الإسكان لوزارة الشباب والرياضة.

الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب بالنواب

واكد رئيس لجنة الشباب، أن مراكز الشباب والأندية الرياضية، تساهم في بناء الإنسان المصري، من خلال تشجيع الشباب علي ممارسة الرياضة، وهو ما يساعد الشباب في وجود مناخ آمن يبعدهم عن اللجوء إلي المقاهي وغيرها من الأماكن التي تضر بهم.

وأشار الدكتور محمود حسين، إلي أن مراكز الشباب لا تقل أهمية عن التعليم والصحة، وهو ما يتطلب انشاء اندية رياضية ومراكز تنمية شبابية، في التجمعات العمرانية الجديدة، فمثلما تحرص الحكومة على توافر المستشفيات والمدارس، من الضروري بناء الأندية الرياضية ومراكز الشباب للحفاظ على الشباب المصري.

وشارك في الاجتماع كل من اللواء إسماعيل الفار مساعد الوزير لشئون قطاع الشباب، الدكتور سيد حزين رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب بالوزارة ومحمد عبد النبي رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية والرياضة، بالوزارة والدكتور محمد عساف مدير عام المنشآت الشبابية والدكتور علاء جاب الله مدير الاتصال السياسي.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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