المستشفى الجوي التخصصي تستضيف خبيرا عالميا في جراحات قلب الأطفال - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 13 يناير 2025 09:20 مساءً - تستضيف المستشفى الجوى التخصصى الدكتور ريساندرو جيمبرتى (إيطالى الجنسية) خبير جراحات قلب الأطفال فى الفترة من 24 وحتى 29 يناير الجارى.

الحجز والإستعلام على رقم تليفون: 19448 – 01025444060 – 01001614916.

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