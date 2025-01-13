المستشفى الجوي التخصصي تستضيف خبيرا عالميا في جراحات قلب الأطفال - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 13 يناير 2025 09:20 مساءً - تستضيف المستشفى الجوى التخصصى الدكتور ريساندرو جيمبرتى (إيطالى الجنسية) خبير جراحات قلب الأطفال فى الفترة من 24 وحتى 29 يناير الجارى.
الحجز والإستعلام على رقم تليفون: 19448 – 01025444060 – 01001614916.
ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا
0 تعليق