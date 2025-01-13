استبعاد موظفة وإنهاء تكليف رئيس كنترول.. قرارات عاجلة لمدير تعليم الجيزة لضبط أعمال الامتحانات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 13 يناير 2025 11:16 صباحاً - يجري سعد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة، العديد من الجولات اليومية المفاجئة، وذلك تزامنا مع انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وخلال جولته التفقدية صباح اليوم، أصدر مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، قرارات عاجلة لضبط أعمال الامتحانات بالترم الأول، منها استبعاد موظفة إدارية، ونقلها لإدارة الواحات، لحيازتها الهاتف المحمول، وذلك خلال الدقائق الأولى بعد انطلاق امتحانات نصف العام لصفوف النقل.

وقرر مدير مديرية التعليم بالجيزة، إنهاء تكليف رئيس كنترول إدارة الهرم التعليمية، لوجود عدد من المخالفات.

ويجري سعد عطية يجرى جولات شبه يومية على مختلف المدارس والإدارات التعليمية بالجيزة، لضبط الأداء في العملية التعليمية، وذلك منذ توليه المسؤولية منذ أشهر قليلة.

قيادة ميدانية تتصدر المشهد

وأجرى عطية أجرى جولة أمس، رافقه فيها المهندس إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة، داخل إدارة الصف التعليمية. حيث أجرى جولة ميدانية شاملة للإشراف على عمليات الاصطفاف ومراجعة التجهيزات الطارئة، مع التركيز على الاستعداد الكامل للتعامل مع السيول أو أي ظروف استثنائية، في مشهد يبرز يقظة الدولة وحرصها على حماية مستقبل أبنائها.

وانطلق عطية في جولة ميدانية شملت مدارس إدارتي أطفيح والصف التعليمية، برفقة الأستاذ محمد حفني، مدير عام إدارة المتابعة بالمديرية. كانت الجولة بمثابة رسالة حازمة بأن الانضباط وجودة الأداء هما أساس نجاح العملية التعليمية.

مدرسة جمال عبد الناصر للتعليم الأساسي:

مشهد متكامل من النظافة والانضباط، حيث تعمل الإدارة بروح الفريق الواحد لضمان سير العملية التعليمية بكفاءة. وقد حظي العاملون بتقدير خاص على جهودهم المثمرة.

مدرسة الكداية الابتدائية الجديدة:

المدرسة التي حظيت سابقًا بزيارته، عكست اليوم تطورًا لافتًا في الأداء. أجواء الامتحانات اتسمت بالالتزام والتعاون، لتثبت الإدارة الجديدة أن التغيير الإيجابي يبدأ من القيادة الواعية والعمل الجاد.

مدرسة المستقبل للتعليم الأساسي:

رغم الفرص التي أُتيحت سابقًا لتصحيح الأوضاع، إلا أن الأداء لم يرتقِ إلى المستوى المطلوب. ونتيجة لذلك، صدر قرار حاسم بتحويل المدير إلى الشؤون القانونية، وتكليف قيادة جديدة قادرة على تحقيق التغيير المنشود.

مدرسة الكداية الثانوية المشتركة:

كانت الجدية عنوان الجولة في هذه المدرسة، حيث تم التعامل بحزم مع أي تقصير، بما في ذلك تحويل العمال المتغيبين للشؤون القانونية، واتخاذ إجراءات فورية لتحسين مستوى النظافة، لضمان بيئة تعليمية تليق بالطلاب.

إدارة الصف التعليمية: التفاني نموذج يُحتذى به

مدرسة أوسكار الابتدائية:

سطرت هذه المدرسة مشهدًا يُجسد الإخلاص والتفاني، من خلال انضباط العملية التعليمية ومستوى النظافة أثارا الإعجاب، ليستحق مدير المدرسة والعاملون فيها إشادة خاصة تقديرًا لجهودهم.

قرارات حازمة: لا تهاون مع التقصير

وفي ختام جولته، أعلن سعيد عطية إنهاء تكليف رئيس كنترول الهرم، في خطوة تعكس عزم المديرية على محاربة التهاون، وترسيخ معايير الحزم والانضباط كركائز أساسية.