الخميس.. انطلاق امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 13 يناير 2025 11:16 صباحاً - امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي.. تستعد المدارس الابتدائية في كافة محافظات الجمهورية، لعقد وإجراء امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي للفصل الدراسي الأول، خلال الأيام المقبلة.

موعد امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي

تبدأ المدارس الابتدائية في عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي النهائية، من يوم الخميس المقبل الموافق 18 يناير الجاري، طبقًا للمواعيد المعلنة من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي النهائية

وتستمر امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي النهائية لمدة أسبوع، حيث تنتهي الاختبارات والتقييمات النهائية لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي يوم الخميس الذي يليه والموافق 23 يناير الجاري.

ضوابط عقد امتحانات الصفين الأول والثانى الابتدائي

- تُعقد امتحانات الصفين الأول والثانى الابتدائي في كافة المواد الدراسية المقررة على الطلاب.

- يتولى المعلم مهمة وضع أسئلة التقييمات للطلاب.

- التقييم بنموذج واحد.

- وينقسم التقييم إلى «تحريري / شفوي / مهاري».

- يعقد التقييم التحريري من خلال المدرسة.

- يتم تقييم الطلاب خلال اليوم الدراسي.

- الامتحانات تكون تحت الإشراف لموجهي الصفوف الأولى.

- تقدر درجات امتحانات الصفين الأول والثانى الابتدائي في جميع المواد من عشرة درجات.

- وتكون درجة اجتياز الامتحان من خمس درجات.

- يحفظ أوراق التقييم في المدرسة سواء كراسة أو أوراق حسب ظروف كل مدرسة.

- لا يكلف ولي الأمر بأي مصروفات إضافية.

- يخصص درجتان من العشر درجات للإملاء في مادة اللغة العربية.

- يحسب الخطأ بنصف درجة.

- يتم متابعة امتحانات الصفين الأول والثانى الابتدائي والتوقيع على النتيجة من خلال توجيه الصفوف الأولي.