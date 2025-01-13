الرياضة - 11:21 - مسلسلات رمضان 2025.. القائمة الكاملة لأعمال الـ 15 حلقة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 13 يناير 2025 11:21 صباحاً - مسلسلات رمضان 2025.. تفصلنا أيام قليلة، ويأتي موسم رمضان 2025، حيث يتم عرض الكثير المسلسلات الدرامية، الكوميدية، والأكشن، التي تنقسم ما بين الـ 30 حلقة والـ 15 حلقة.

القائمة الكاملة لـ مسلسلات رمضان 2025 الـ 15 حلقة

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص قائمة مسلسلات رمضان 2025 الـ 15 حلقة وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

مسلسل جاني في المنام

يعرض مسلسل «جاني في المنام» ضمن مسلسلات رمضان 2025 الـ 15 حلقة، والعمل من بطولة نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، والمسلسل من تأليف مهاب طارق وإخراج محمد شاكر خضير.

مسلسل ظلم المصطبة

ويتم عرض مسلسل «ظلم المصطبة» ضمن مسلسلات رمضان 2025 الـ 15 حلقة، والعمل من بطولة إياد نصار، ريهام عبد الغفور، فتحي عبد الوهاب، بسمة، والمسلسل من تأليف أحمد فوزى صالح، وإخراج هانى خليفة.

مسلسل حسبة عمري

كما يعرض مسلسل «حسبة عمري» ضمن مسلسلات رمضان 2025 الـ 15 حلقة، والعمل من بطولة روجينا، عمرو عبد الجليل، نادين، والمسلسل من تأليف محمود عزت، وإخراج مي ممدوح.

مسلسل قهوة المحطة

ويتم عرض مسلسل «قهوة المحطة» ضمن مسلسلات رمضان 2025 الـ 15 حلقة، والعمل من بطولة هالة صدقي، انتصار، أحمد غزى، والمسلسل من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج إسلام خيري.

مسلسل لام شمسية

ويعرض مسلسل «لام شمسية» ضمن مسلسلات رمضان 2025 الـ 15 حلقة، والعمل من بطولة أمينة خليل، أحمد السعدني، محمد شاهين، يسرا اللوزي، والمسلسل من تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوى.

مسلسل ولعة ومفتاح

كما يعرض مسلسل «ولعة ومفتاح» ضمن مسلسلات رمضان 2025 الـ 15 حلقة، والعمل من بطولة أحمد مالك، طه الدسوقي، والمسلسل من إخراج شادي عبد السلام.

مسلسل أثينا

ويعرض مسلسل «أثينا» ضمن مسلسلات رمضان 2025 الـ 15 حلقة، والعمل من بطولة ريهام حجاج، نبيل عيسى، ومحمود قابيل، والمسلسل من تأليف محمد ناير وإخراج يحيى إسماعيل.

مسلسل مذكرات نشال

كما يعرض مسلسل «مذكرات نشال» ضمن مسلسلات رمضان 2025 الـ 15 حلقة، والعمل من بطولة أحمد أمين، أسماء أبو اليزيد، ركين سعد، صدقي صخر، وحاتم صلاح، والمسلسل من إخراج حسام على.

مسلسل الغاوي

ويتم عرض مسلسل «الغاوي» ضمن مسلسلات رمضان 2025 الـ 15 حلقة، والعمل من بطولة أحمد مكي، عائشة بن أحمد، عمرو عبد الجليل، والمسلسل من تأليف هاني سرحان وإخراج ماندو العدل.

مسلسل عايشة الدور

ويعرض مسلسل «عايشة الدور» ضمن مسلسلات رمضان 2025 الـ 15 حلقة، والعمل من بطولة دنيا سمير غانم، محمد ثروت، سما إبراهيم، والمسلسل من تأليف وإخراج أحمد الجندي.

مسلسل الكابتن

كما يعرض مسلسل «الكابتن» ضمن مسلسلات رمضان 2025 الـ 15 حلقة، والعمل من بطولة أكرم حسني، آية سماحة، سوسن بدر، والمسلسل من تأليف أيمن الشايب، وإخراج معتز التوني.

مسلسل عقبال عندكم

ويعرض مسلسل «عقبال عندكم» ضمن مسلسلات رمضان 2025 الـ 15 حلقة، والعمل من بطولة حسن الرداد، إيمي سمير غانم، والمسلسل من تأليف أحمد سعد وإخراج علاء إسماعيل.