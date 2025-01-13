الرياضة - 11:01 - مصدر أمني ينفي إضراب نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل عن الطعام - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 13 يناير 2025 11:01 صباحاً - نفى مصدر أمني، جملةً وتفصيلاً صحة ما تم تداوله على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، بشأن الزعم بإضراب عدد من نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل، عن الطعام احتجاجا على تردي أوضاع احتجازهم.

وأوضح المصدر، أن جميع مراكز الإصلاح والتأهيل يتوافر بها جميع الإمكانيات المعيشية والصحية، ويتم تقديم الرعاية الكاملة للنزلاء وفقاً لأعلى معايير حقوق الإنسان الدولية.

وأكدت وزارة الداخلية أنها ستتخذ الإجراءات القانونية بكل حسم حيال مروجي تلك الإدعاءات التي تستهدف إثارة البلبلة.