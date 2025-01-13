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ريال مدريد يخسر بطولة ويفقد صدارة الليجا في ليلة واحدة - أخبار كلمتك

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ريال مدريد يخسر بطولة ويفقد صدارة الليجا في ليلة واحدة - أخبار كلمتك

ريال مدريد يخسر بطولة ويفقد صدارة الليجا في ليلة واحدة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 13 يناير 2025 10:50 صباحاً - تلقي ريال مدريد صدمتين في ليلة واحدة بعدما خسر نهائي السوبر الإسباني بنتيجة 5-2 أمام غريمه التقليدي برشلونة بالسعودية.

كما شهدت تلك الليلة إزاحة ريال مدريد من قمة جدول ترتيب الدوري الاسباني لصالح أتلتيكو مدريد الذي اقتنص صدارة الليجا بالفوز أمام أوساسونا 1-0 بالجولة الـ 19.

 

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده للنقطة 44 بالمركز الأول في جدول ترتيب الدوري الاسباني بفارق نقطة عن ريال مدريد.

 

ترتيب الدوري الاسباني 

1- أتلتيكو مدريد  44 نقطة 
2- ريال مدريد  43 نقطة 
3- برشلونة 38 نقطة 
4- أتلتيك بيلباو  36 نقطة 
5- فياريال  30 نقطة 
6- ريال مايوركا  30 نقطة 
7- جيرونا 28 نقطة 
8- ريال سوسييداد  25 نقطة 
9- رايو فاليكانو  25 نقطة 
10- ريال بيتيس  25 نقطة 
11- أوساسونا  25 نقطة 
12- سيلتا فيغو  24 نقطة 
13- إشبيلية  23 نقطة 
14- لاس بالماس  22 نقطة 
15- خيتافي  19 نقطة 
16- ليجانيس 19 نقطة 
17- ديبورتيفو ألافيس  17 نقطة 
18- إسبانيول  16 نقطة 
19- بلد الوليد  15 نقطة 
20- فالنسيا  13 نقطة 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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