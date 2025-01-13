ريال مدريد يخسر بطولة ويفقد صدارة الليجا في ليلة واحدة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 13 يناير 2025 10:50 صباحاً - تلقي ريال مدريد صدمتين في ليلة واحدة بعدما خسر نهائي السوبر الإسباني بنتيجة 5-2 أمام غريمه التقليدي برشلونة بالسعودية.

كما شهدت تلك الليلة إزاحة ريال مدريد من قمة جدول ترتيب الدوري الاسباني لصالح أتلتيكو مدريد الذي اقتنص صدارة الليجا بالفوز أمام أوساسونا 1-0 بالجولة الـ 19.

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده للنقطة 44 بالمركز الأول في جدول ترتيب الدوري الاسباني بفارق نقطة عن ريال مدريد.

ترتيب الدوري الاسباني

1- أتلتيكو مدريد 44 نقطة

2- ريال مدريد 43 نقطة

3- برشلونة 38 نقطة

4- أتلتيك بيلباو 36 نقطة

5- فياريال 30 نقطة

6- ريال مايوركا 30 نقطة

7- جيرونا 28 نقطة

8- ريال سوسييداد 25 نقطة

9- رايو فاليكانو 25 نقطة

10- ريال بيتيس 25 نقطة

11- أوساسونا 25 نقطة

12- سيلتا فيغو 24 نقطة

13- إشبيلية 23 نقطة

14- لاس بالماس 22 نقطة

15- خيتافي 19 نقطة

16- ليجانيس 19 نقطة

17- ديبورتيفو ألافيس 17 نقطة

18- إسبانيول 16 نقطة

19- بلد الوليد 15 نقطة

20- فالنسيا 13 نقطة

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.