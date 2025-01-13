ريال مدريد يخسر بطولة ويفقد صدارة الليجا في ليلة واحدة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 13 يناير 2025 10:50 صباحاً - تلقي ريال مدريد صدمتين في ليلة واحدة بعدما خسر نهائي السوبر الإسباني بنتيجة 5-2 أمام غريمه التقليدي برشلونة بالسعودية.
كما شهدت تلك الليلة إزاحة ريال مدريد من قمة جدول ترتيب الدوري الاسباني لصالح أتلتيكو مدريد الذي اقتنص صدارة الليجا بالفوز أمام أوساسونا 1-0 بالجولة الـ 19.
ورفع أتلتيكو مدريد رصيده للنقطة 44 بالمركز الأول في جدول ترتيب الدوري الاسباني بفارق نقطة عن ريال مدريد.
ترتيب الدوري الاسباني
1- أتلتيكو مدريد 44 نقطة
2- ريال مدريد 43 نقطة
3- برشلونة 38 نقطة
4- أتلتيك بيلباو 36 نقطة
5- فياريال 30 نقطة
6- ريال مايوركا 30 نقطة
7- جيرونا 28 نقطة
8- ريال سوسييداد 25 نقطة
9- رايو فاليكانو 25 نقطة
10- ريال بيتيس 25 نقطة
11- أوساسونا 25 نقطة
12- سيلتا فيغو 24 نقطة
13- إشبيلية 23 نقطة
14- لاس بالماس 22 نقطة
15- خيتافي 19 نقطة
16- ليجانيس 19 نقطة
17- ديبورتيفو ألافيس 17 نقطة
18- إسبانيول 16 نقطة
19- بلد الوليد 15 نقطة
20- فالنسيا 13 نقطة
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