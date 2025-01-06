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الرياضة - 08:17 - ممنوع الدخول.. لأول مرة موريتانيا تفرض تأشيرة إلكترونية قبل السفر - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:17 - ممنوع الدخول.. لأول مرة موريتانيا تفرض تأشيرة إلكترونية قبل السفر - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:17 - ممنوع الدخول.. لأول مرة موريتانيا تفرض تأشيرة إلكترونية قبل السفر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 6 يناير 2025 08:17 مساءً - قررت دولة موريتانيا إلزام المسافرين بالحصول على تأشيرة إلكترونية قبل السفر في خطوة من الدولة للتسهيل على الأفراد بدلا من التوجه الى السفارة، لتكون البوابات الإلكترونية هي المسؤولة في تلقي طلبات الأجانب.

إلزام المسافرين بالحصول على تأشيرة إلكترونية

أعلنت الخارجية الموريتانية إلزام المسافرين إليها بالحصول على تأشيرة إلكترونية حيث أن القرار دخل حيز التنفيذ أمس الأحد وقامت بإبلاغ البعثات الدبلوماسية ومن يهمه الأمر، على أن تكون متاحة عبر مواقع الوكالة الوطنية، في خطوة نحو ثقافة وعولمة الخدمات المتعلقة بالتأشيرات والسفر حيث يهدف إلى توفير الوقت والجهد للمسافرين.

وبهذه الخطوة قامت موريتانيا بتبسيط العملية بإلغاء الإجراءات التقليدية، مع الحفاظ على مستوى عالٍ من الأمان بفضل دمج المعايير الرقمية الحديثة

ويُنصح للمسافرين بالتأكد من حمل التأشيرة الإلكترونية عند السفر إلى موريتانيا، حيث سيتم التقاط البيانات البيومترية عند الوصول لإكمال إجراءات الدخول مع ضمان مستوى عالٍ من الأمان من خلال الإجراءات الرقمية المتطورة

وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المبذولة لتحسين تجربة الزوار وتسهيل عملية السفر إلى موريتانيا، بالإضافة إلى تعزيز الأمن على الحدود.

ويعكس النظام الجديد التزام الحكومة بتحسين الخدمات المقدمة للمسافرين، سواء كانوا سياحًا، رجال أعمال، أو غيرهم

وتُعد دولة موريتانيا وجهة غنية بالتنوع الثقافي والطبيعي، وتشمل مناطق جذب مثل الصحراء الكبرى، المدن التاريخية مثل شنقيط وودان، وشواطئ المحيط الأطلسي. من المتوقع أن يسهم نظام التأشيرة الإلكترونية في تشجيع السياحة وتعزيز العلاقات الدولية لموريتانيا.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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