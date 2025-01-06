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الرياضة - 08:17 - مشاهدة مباراة إنتر ميلان وميلان بث مباشر في السوبر الإيطالي اليوم - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:17 - مشاهدة مباراة إنتر ميلان وميلان بث مباشر في السوبر الإيطالي اليوم - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:17 - مشاهدة مباراة إنتر ميلان وميلان بث مباشر في السوبر الإيطالي اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 6 يناير 2025 08:17 مساءً - بث مباشر مباراة انتر ميلان وميلان اليوم الإثنين الموافق 6 من يناير، في نهائي كأس السوبر الإيطالي، في المملكة العربية السعودية.

مشاهدة مباراة إنتر ميلان وميلان في السوبر الإيطالي بث مباشر

وتستضيف المملكة العربية السعودية منافسات بطولة السوبر الإيطالي للموسم الثالث على التوالي والخامس في تاريخ المسابقة، حيث استضافت المباراة النهائية للبطولة أعوام 2018 و2019 و2022 بنظام المباراة الواحدة، قبل أن تستضيف النسخة الماضية التي أقيمت بمشاركة أربع فرق لأول مرة.

وكان فريق إنتر قد حجز مقعده في المباراة النهائية بعد الفوز على أتلانتا يوم الخميس الماضي، بهدفين دون رد، في دور نصف النهائي الأول، بينما حقق فريق إي سي ميلان فوزًا مثيراً على يوفنتوس بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع الفريقين يوم الجمعة الماضي.

بث مباشر مباراة إنتر ميلان وميلان في السوبر الإيطالي

وتقام مباراة إنتر وميلان، يوم الإثنين المقبل الموافق 6 يناير على أرضية ملعب الأول بارك في العاصمة السعودية الرياض، في نهائي كأس السوبر الإيطالي.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة حكم مباراة إنتر وميلان في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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