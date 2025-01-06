الرياضة - 08:32 - «الرئيس السيسي»: أتابع كل الأمور والقلق قد يكون مبررا.. لكن احنا بنعمل بشكل كبير لحماية بلدنا «فيديو» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 6 يناير 2025 08:32 مساءً - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه يتابع كل الأمور ويرى كل ردود الأفعال، والقلق يمكن يكون مبرر، ولكن لازم تعرفوا إن احنا بنعمل بشكل كبير لحماية بلدنا».

جاء ذلك في كلمته بكاتدرائية " ميلاد المسيح" بالعاصمة الإدارية، خلال حضوره احتفال قداس عيد الميلاد المجيد

وخلال كلمته، رحب الرئيس السيسي بالإخوة الأقباط وهنأهم بقداس عيد الميلاد المجيد في كاتدرائية ميلاد المسيح في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال الرئيس السيسي خلال كلمته في احتفالية عيد الميلاد المجيد بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي بثته قناة إكسترا نيوز: كل عام وأنتم طيبيين وقداسة البابا بخير وسلام»، مضيفا: «إن شاء الله عام سعيد، وتكون هذه السنة أفضل من السنوات الماضية».

وأشار إلى أنه يتم التعامل مع الظروف الصعبة، متابعا: «وحتى لو كانت الظروف صعبة ما هي السنين اللي فاتت كان فيه قلق والظروف الصعبة موجود بقالنا سنين طويلة».

واستكمل: «خلو بالكم من الكلام اللي بقوله لينا جميعا، احنا مش ناسيين إن في رب، ونرجوا إنه يحفظنا كلنا»، لافتا: «ممكن حد يفتكر أو ينسى وممكن يتهيأله إن الأمور محفوظة بينا، لا هي محفوظة برب البشر».

احتفالية عيد الميلاد المجيد بالعاصمة الإدارية الجديدة

ويشارك في الاحتفالية عدد من الوزراء وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والشخصيات العامة والكتاب والصحفيين ورؤساء الكنائس والأقباط من مختلف المحافظات، وسط رعاية فريق الكشافة بالكنيسة.

يذكر أن الرئيس السيسي زار الكنيسة القبطية الأرثوذكسية 11 مرة لتهنئة الأقباط ونشر رسالة السلام والمحبة والطمأنينة، ولترسيخ روح الوحدة الوطنية بين جموع المصريين.

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