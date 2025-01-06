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الرياضة - 08:32 - 1000 جنيه لكل مواطن.. أماكن صرف منحة «العمالة غير المنتظمة» بمناسبة عيد الميلاد - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:32 - 1000 جنيه لكل مواطن.. أماكن صرف منحة «العمالة غير المنتظمة» بمناسبة عيد الميلاد - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:32 - 1000 جنيه لكل مواطن.. أماكن صرف منحة «العمالة غير المنتظمة» بمناسبة عيد الميلاد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 6 يناير 2025 08:32 مساءً - أعلنت وزارة العمل المصرية عن بدء صرف منحة العمالة غير المنتظمة بمناسبة عيد الميلاد المجيد لعام 2025، بقيمة 1000 جنيه لكل مستفيد، ويستمر الصرف حتى 31 يناير 2025 عبر مكاتب البريد المصري المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

صرف منحة عيد الميلاد المجيد 2025

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص، أماكن صرف منحة العمالة غير المنتظمة، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

خطوات التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

1-زيارة الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة من خلال الضغط هنا.

2-الدخول إلى قسم الخدمات الإلكترونية.

3-اختيار التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة.

4-إدخال البيانات المطلوبة

5-الضغط على «إرسال الطلب».

6- تحميل الأوراق المطلوبة والانتظار لاستكمال الإجراءات.

منحة العمالة الغير منتظمة

شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2025

1-أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

2-ألا يمتلك سجلات تجارية أو عقارات.

3-أن تكون المهنة مدونة في بطاقة الرقم القومي.

4-أن يكون مسجلاً في مديرية القوى العاملة.

5-ألا يقل العمر عن 21 عامًا ولا يزيد عن 60 عامًا.

6-أن يكون المتقدم من العمالة غير المنتظمة مثل «عمال اليومية أو المهن الحرة».

مواعيد صرف المنح الدورية

منحة عيد الميلاد المجيد: تُصرف طوال شهر يناير.

منحة شهر رمضان:تُصرف قبل بداية الشهر الكريم وتستمر حتى نهايته.

منحة عيد الفطر:تُصرف في الأسبوع الأخير من شهر رمضان.

منحة عيد العمال:تُصرف من 1 مايو حتى نهاية الشهر.

منحة عيد الأضحى:تُصرف قبل عيد الأضحى المبارك.

منحة المولد النبوي الشريف:تُصرف في بداية شهر ربيع الأول هجريًا.

المستفيدون من منحة العمالة غير المنتظمة

يشمل المستفيدون من هذه المنحة جميع العمال غير المنتظمين المسجلين في قاعدة بيانات وزارة العمل، بشرط ألا يكونوا مستفيدين من أي برامج حماية اجتماعية أخرى مثل «معاشات التضامن أو تكافل وكرامة».

يجب أن يكون العامل مسجلًا رسميًا لدى الوزارة أو مديريات العمل في المحافظات.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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