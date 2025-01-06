الرياضة - 08:52 - للحصول على معاش تكافل وكرامة.. الأوراق المطلوبة والشروط - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 6 يناير 2025 08:52 مساءً - هل تسعى للحصول على دعم مالي من برنامج«تكافل وكرامة»الذي تقدمه وزارة التضامن الاجتماعي في مصر؟ وما هي الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم؟

معاش تكافل وكرامة

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص، الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم علي تكافل وكرامة، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

ما الفئات الذي تستحق الدعم من برنامج تكافل وكرامة؟

الفئات المستحقة« الأسر الفقيرة والأفراد الأكثر احتياجًا»، بهدف تحسين مستوى معيشتهم وتوفير حياة كريمة لهم.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

1-أن يكون عمر المتقدم 65 عامًا أو أكثر.

2- أن يكون المتقدم من ذوي الإعاقة أو يعاني من أمراض مزمنة تعيقه عن العمل، مع تقديم شهادة طبية معتمدة تثبت ذلك.

3-ألا يكون المتقدم أو زوجه يعمل في الحكومة أو القطاع العام أو الخاص بدخل شهري تأميني يتجاوز 400 جنيه.

4-ألا يكون للأسرة أي حيازات زراعية تزيد عن نصف فدان، أو ممتلكات عقارية بخلاف السكن، أو سيارات، أو جرارات، أو أي ممتلكات أخرى تكون مصدر دخل لهم.

5-أن تكون الأسرة لديها أطفال من سن الميلاد وحتى 18 عامًا، على أن يكون الأطفال من سن 6 سنوات مسجلين في المدارس بنسبة حضور لا تقل عن 80%.

خطوات التقديم في برنامج تكافل وكرامة

1-التوجه إلى الوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن المتقدم.

2-تقديم المستندات المطلوبة وملء استمارة التقديم.

3-التأكد من دقة وصحة البيانات المقدمة.

4-انتظار زيارة الباحث الاجتماعي للتحقق من أن الحالة تستحق أما لا.

5-في حالة الموافقة، يتم إصدار بطاقة صرف المعاش.

الأوراق المطلوبة للتقديم علي معاش تكافل وكرامة

1-صور بطاقة الرقم القومي سارية وعلى العنوان الحالي لجميع الأفراد 18 سنة فأكثر.

2-صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

3-صور شهادات الميلاد لجميع أفراد الأسرة للأفراد أقل من 18 سنة.

4-صورة من بطاقة التموين مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

5-قيد مدرسي لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعيًا.

7-كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن أو الإعاقة.

8-صورة شهادة وفاة الزوج أو الزوجة للأرامل.

9-صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

10صورة إقرار الوصاية للأيتام.

11-صورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.