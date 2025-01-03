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حكام مباريات الجمعة في دور الـ 32 من كأس مصر - أخبار كلمتك

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حكام مباريات الجمعة في دور الـ 32 من كأس مصر - أخبار كلمتك

حكام مباريات الجمعة في دور الـ 32 من كأس مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 3 يناير 2025 02:10 صباحاً - كأس مصر، أعلن اتحاد الكرة عن حكام مباريات اليوم الجمعة في دور الـ 32 من كأس مصر موسم 2024-2025.

وتقام اليوم الجمعة عدد 4 مباريات في دور الـ 32 لبطولة كأس مصر بعد انطلاق هذا الدور من البطولة أمس الخميس بمواجهتي بتروجيت ضد المقاولون وزد ضد ديروط.

 

وحسم المقاولون وزد تذكرتي التأهل للدور المقبل “دور الـ 16 ” من بطولة كأس مصر بعدما حقق المقاولون الفوز على بتروجيت بركلات الترجيح، وزد على ديروط 3-1.

 

وجاء حكام مباريات اليوم في كأس مصر كالتالي:

حكام مباراة فاركو ضد الترسانة 

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حكام مباراة طلائع الجيش ضد الأوليمبي 

قد تكون صورة ‏نص‏

حكام مباراة إنبي ضد حرس الحدود

قد تكون صورة ‏نص‏

حكام مباراة الجونة ضد القناة

قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏نقانسرة CIFTANE كأس مصر دور الـ 32 3 يناير 2025 ستاد خالد بشارة بالجونة الجمعة القناة 2:30 新和のプが الجونة عاطف حسين حکم ساحة وليد حميد حكم مساعد 1 وائل عاطف حكم مساعد 2 عصام بكر حكم رابع أحمد سعيد اقب مراقب المباراة عبد الصبور محمد مقيم الحكام‏'‏

قرعة دور الـ32 بكأس مصر

وأسفرت قرعة دور الـ32 من مسابقة كأس مصر لموسم 2023 - 2024، التي أقيمت بمقر اتحاد الكرة بالجزيرة عن المواجهات الآتية:

بيراميدز × المنصورة 

بتروجيت × المقاولون العرب  - فوز المقاولون (انتهت)

إنبي × حرس الحدود 

الإسماعيلي × طنطا 

غزل المحلة × سبورتنج 

فاركو × الترسانة

البنك الأهلي × بترول أسيوط

المصري × وادي دجلة

الزمالك ×  أبو قير للأسمدة

مودرن سبورت × المصرية للاتصالات

سموحة × منتخب السويس

زد إي سي × ديروط  - فوز زد (انتهت)

سيراميكا كليوباترا × لافيينا 

طلائع الجيش × الأولمبي 

الجونة × القناة 

الاتحاد السكندري × تيم إف سي

 

الأهلي خارج منافسات كأس مصر

وتشهد مسابقة كأس مصر في الموسم الحالي غياب النادي الأهلي، بقرار عقابي من لجنة المسابقات باتحاد الكرة، بعد اعتذاره عن استكمال المسابقة في النسخة الماضية من دور الـ 16، ليتم استبعاده من المسابقة هذا الموسم وتغريمه مليون جنيه تنفيذا للائحة البطولة.

 

بيراميدز حامل اللقب

ويحمل بيراميدز لقب النسخة الماضية من بطولة كأس مصر، عقب فوز في المباراة النهائية على زد إف سي بهدف مقابل لا شيء، في مباراة أقيمت على ملعب برج العرب. 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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