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مشاهير العرب - برفقة أبنائه.. خالد النبوي يصل مهرجان الأقصر للسينما - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - برفقة أبنائه.. خالد النبوي يصل مهرجان الأقصر للسينما - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - برفقة أبنائه.. خالد النبوي يصل مهرجان الأقصر للسينما - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 9 يناير 2025 10:16 مساءً - تألق الفنان خالد النبوي برفقة أبنائه على السجادة الحمراء من حفل افتتاح الدورة الـ14 من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية الذي انطلقت فعالياته اليوم الخميس، داخل معبد الأقصر.

وكان أيضا من أبرز الحضور على الريد كاربت: «عمر الشناوي، وتارا عماد، وعمرو عبد العزيز، وداليا مصطفى»، وآخرون من رموز الفن والشخصيات العامة.

يذكر أن مراسم فعاليات حفل افتتاح مهرجان «الأقصر للسينما الإفريقية» في دورته الرابعة عشرة «دورة الفنان نور الشريف» بدأت بأجواء نيلية، بعد تجمع كل الوفود المشاركة وضيوف المهرجان من مختلف الدول بملابسهم التقليدية المميزة، ليتم نقلهم إلى معبد الأقصر، حيث مراسم افتتاح الدورة الجديدة للمهرجان.

وتم نقل النجوم وضيوف المهرجان بنزهة نيلية، لنقلهم إلى مقر حفل الافتتاح الرسمي بمعبد الأقصر، تستقبل السجادة الحمراء نجوم حفل الافتتاح وصناع السينما الأفريقية بعد الانتهاء من الجولة النيلية، وذلك بحضور عدد من نجوم مصر وصناع السينما من عدة دول إفريقية، وكان من أبرز النجوم والشخصيات العامة الذين حضروا في الرحلة النيلية: النجم محمود حميدة الرئيس الشرفي للمهرجان، السيناريست والنجم أحمد مجدي، والكاتب أحمد مراد، المخرج مجدي أحمد علي، نورهان منصور، نبيل عيسى، الفنانة داليا مصطفى، الملحن هيثم الخميسي، والدكتور خالد عبد الجليل رئيس الرقابة الفنية السابق.

وحضر من النجوم العرب والأفارقة: النجم التونسي أحمد الحفيان، والنجمة الغانية أكوسيا بوسيا، الناقد السنغالي نجيب سانية.

وجاء مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية تحت شعار «السينما الأفريقية قمر 14، و المهرجان يرأسه شرفيا الفنان محمود حميدة، وتقام دورته الرابعة عشرة خلال الفترة من 9 إلى 14 يناير، والمهرجان تقيمه، وتنظمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين، برعاية ودعم من وزارة الثقافة، والسياحة والآثار، والخارجية، والشباب والرياضة، ومحافظة الأقصر، وهيئة تنشيط السياحة، والبنك الأهلي المصري، ومؤسسة كيميت للمعرفة، ونقابة المهن السينمائية، والراعي الإعلامي للمهرجان موقع عين المشاهير.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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