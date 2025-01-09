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خالد النبوي عن تكريمه بمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية: لحظة الاعتراف بالجميل - أخبار كلمتك

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خالد النبوي عن تكريمه بمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية: لحظة الاعتراف بالجميل - أخبار كلمتك

خالد النبوي عن تكريمه بمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية: لحظة الاعتراف بالجميل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 9 يناير 2025 10:30 مساءً - علق الفنان خالد النبوي على تكريمه بمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية في دورته الـ14 قائلا: "هذه لحظة من لحظات الشكر والاعتراف بالجميل".

 

 

 ووجه النبوي رسالة قائلا: "أيها التكريم الجميل أنت مش هتقدر عليا وأنا مش هنبسط ولا حاجة ومش بعتبره تقدير لما فات، ولكن تقدير لما هو قادم انتوا لسا مشوفتوش حاجة".

 

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

  
وتابع: "الشكر لله أولا على كل شيء، والامتنان إني اتولدت على أرض مصر، والأقصر بلدنا صاحبة الحضارة الكبيرة واتشرف بتسلم التكريم داخل أثر عمره تلات الاف سنة".


ووجه خالد النبوي الشكر إلى أسرته متأثرا: "شكرا لأمي وأبويا اللي أرادوا تعليمي وفعلوا، وشكرا لأمي فلولا هذه السيدة لم أكن موجودا هذا الوجود، شكرا لعائلتي اللي حضروا رغم مشاغلهم، وشكرا لكل ناقد وصحفي وإعلامي ساهم في استمرار مشواري، شكرا للسينما الإفريقية على هذا التكريم".

 

كما أشار: "شكرا للجمهور الذي لا يكون الفن إلا بوجودهم وتقديرهم لي بمتابعة أعمالي، وهذا التقدير ليس لي شخصيا وإنما للمخرجين والكتاب والمنتجين الذين تعاونت معهم إلى جانب ممثلين كبار فهذا تقدير لهم".


مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية يقام تحت شعار "السينما الإفريقية قمر 14"، والمهرجان يرأسه شرفيا الفنان محمود حميدة، وتقام دورته الرابعة عشرة خلال الفترة من 9 إلى 14 يناير، والمهرجان تقيمه، وتنظمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين، برعاية ودعم من وزارة الثقافة، والسياحة والاثار، والخارجية، والشباب والرياضة، ومحافظة الأقصر، وهيئة تنشيط السياحة، والبنك الأهلي المصري، ومؤسسة كيميت للمعرفة، ونقابة المهن السينمائية، والراعي الإعلامي للمهرجان موقع عين المشاهير.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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