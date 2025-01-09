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وزير الإسكان يوجه بوضع حلول عاجلة لصرف المنطقة الصناعية في بورسعيد - أخبار كلمتك

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وزير الإسكان يوجه بوضع حلول عاجلة لصرف المنطقة الصناعية في بورسعيد - أخبار كلمتك

وزير الإسكان يوجه بوضع حلول عاجلة لصرف المنطقة الصناعية في بورسعيد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 9 يناير 2025 10:16 مساءً - وجه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني، بوضع عددٍ من الحلول العاجلة الخاصة بصرف المنطقة الصناعية في محافظة بورسعيد، والتأكيد على وضع خطة لاستيعابه، وإجراء دراسة للحلول الفنية المتاحة والانتهاء منها في أسرع وقت، لبدء العمل على توسعة استيعاب الروافع والمحطات لصرف المنطقة الصناعية دون عوائق.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء اليوم /الخميس/، لمتابعة سير العمل بمنظومة الصرف الصحي بمحافظة بورسعيد، وذلك بحضور مسئولي الوزارة، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة.

وتابع المهندس شريف الشربيني، خلال الاجتماع، الحلول العاجلة التي وُضعت لتحسين جودة منظومة الصرف الصحي ببورسعيد، حيث تم استعراض موقف أعمال الصيانة وإصلاح الطلمبات والمحابس في محطات رفع الصرف الصحي بالإضافة إلى تطهير البيارات في المحافظة، حيث تم التأكيد على تلافي عدد كبير من الملاحظات التي تم رصدها واستكمال كافة الأعمال تباعاً.

وتناول الاجتماع، تفاصيل منظومة الصرف في المنطقة الصناعية بمحافظة بورسعيد، والتي تنقسم إلى جزءين: المنطقة الصناعية القديمة بمساحة 214 فدانا، والمنطقة الجديدة بمساحة 256 فدانا، وبها محطتا رفع للصرف.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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