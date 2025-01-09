الترانزيت سلاح المنطقة الاقتصادية لتوفير مليون فرصة عمل - أخبار كلمتك



القاهرة - أماني محمد - الخميس 9 يناير 2025 10:15 مساءً - تعمل الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لتنمية قناة السويس على توطين العديد من الصناعات العالمية وعلى راسها صناعة السيارات وصناعات الخاصة بالطاقة النظيفه بالاضافة الى صناعة اللوجستيات والترانزيت والتى تعزى عليها لتوفير مئات الالف من فرص العمل

المنطقة الاقتصادية



من جانبة اكد القبطان محمد استية عضو الاتحاد الدولى للنقل ان القوانين المنطة لتجارة الترانزيت واللوائح الخاصة لابد ان تشهد بعض التعديلات ليتم فتح الباب امام تجارة عالمية جديدة وهى التخزين واعادة التصدير بالتجزئة وهى التجربة التى ساهمت فى بناء المنطقة الاقتصادية بجبل على ونفس الفلسفة التى تقوم عليها المنطقة الاقتصادية بالعقبة بالاردن وهى نفس الفكرة التى لابد ان يتبلور بناء عليها مشروعات الترانزيت .



وقال استية ان الامكانيات التى تمتلكها مصر فى هذا المجال كبيرة للغاية ومنها الظهير الخاص بميناء شرق بورسعيد والظهير الخاص بموانئ السخة والذان يعدا من ابرز المواقع المؤهلة لاستقبال هذة التجارة والتى يمكن ان توفر اكثر من مليون فرصة عمل من خلال الاستيراد للبضائع من الخارج واعادة تجميعها داخل المنطقة الجمركية واعادة تصديرها بنظام البيع بالتجزيئة للدول المجاورة الامر الذى يفتح الباب امام صناعة الرورور وغيرها من الصناعات

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