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وزير الأوقاف يعيد الداعية محمد أبو بكر للخطابة، والشيخ يعلق - أخبار كلمتك

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وزير الأوقاف يعيد الداعية محمد أبو بكر للخطابة، والشيخ يعلق - أخبار كلمتك

وزير الأوقاف يعيد الداعية محمد أبو بكر للخطابة، والشيخ يعلق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 13 يناير 2025 08:40 مساءً - أعلن الشيخ محمد أبو بكر عن عودته للخطابة مرة أخرى بقرار من الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف.
 

تعليق محمد أبو بكر على قرار عودته للخطابة 

وكتب الشيخ محمد أبو بكر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "يسعدني ويشرفني أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير والامتنان للدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف والشيخ خالد خضر الأب الروحي والقائد الإنسان رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف على التكرم والتفضل بإصدار قرار عودتي إمامًا وخطيبًا ومدرسًا بالوزارة".

وأضاف "أبو بكر": “يعجز لساني عن الشكر سائلًا المولى العلي القدير أن يستخدمني ولا يستبدلني وأن يحفظ مصر وأهلها من كل سوء وشر ومكروه، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات”.

 

قضية الشيخ محمد أبو بكر مع ميار الببلاوي 

وكانت محكمة مستأنف الاقتصادية قررت الخميس الماضي تأجيل نظر الاستئناف المقدم من الشيخ محمد أبو بكر، على حكم حبسه شهرين مع إيقاف التنفيذ وتغريمه 20 ألف جنيه، مع إلزامه بدفع تعويض 50 ألف جنيه لميار الببلاوي إلى جلسة 4 فبراير المقبل للنطق بالحكم.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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