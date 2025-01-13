غدا، تعليم القاهرة يقدم بثا مباشرا لمراجعة "العلوم" للشهادة الإعدادية عبر هذا الرابط - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 13 يناير 2025 08:40 مساءً - أعلنت سماح إبراهيم مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، انطلاق البث المباشر لمراجعة المواد الدراسية للشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول لعام ٢٠٢٥/٢٠٢٤، وذلك تحت إشراف مدير التعليم العام والتجريبيات.

الشهادة الإعدادية بالقاهرة



وقالت إبراهيم، إنه تم الاعلان عن جدول مواعيد البث المباشر والروابط على الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة وجميع صفحات الإدارات التعليمية، حتى يتمكن جميع الطلاب دخول البث المباشر.

وأشارت سماح إبراهيم مدير المديرية إلى أنه تم مراجعة مادة اللغة الإنجليزية ومراجعة مادة الرياضيات وسيتم مراجعة مادة العلوم غدا

وأعلنت روابط دخول البث للمراجعات النهائية حسب الجدول المعلن من هنا

وشددت مدير المديرية على ضرورة متابعة سير العملية الامتحانية بالمدارس والتأكد من تجهيزات اللجان وتوفير الاجواء المناسبة والهدوء لأبنائنا الطلاب لأداء امتحاناتهم بسهولة ويسر.

امتحانات صفوف النقل بالقاهرة

وشهد اليوم ثالث أيام امتحانات صفوف النقل، أداء طلاب الصف الثالث الابتدائي الامتحان فى مادة التربية الدينية، وطلاب الصفين الرابع والخامس الامتحان فى مادة العلوم، بينما يؤدى طلاب الصف السادس الابتدائي الامتحان فى مادة الدراسات الاجتماعية.

كما أدى كلًا من طلاب الصف الأول الإعدادي الامتحان فى مادة الدراسات الاجتماعية، والثانى الاعدادى يؤدى الامتحان فى مادة الجبر والإحصاء.

وفي ذات السياق انتظمت امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بالتعليم الثانوي العام حيث أدى طلاب الصف الأول الثانوى الامتحان فى مادة التاريخ.

أما طلاب الصف الثاني الثانوى العام ( الشعبة الأدبية) أدوا الامتحان فى مادة الجغرافيا، بينما أدى طلاب الصف الثاني الثانوي ( الشعبة العلمية ) الإمتحان فى مادة الكيمياء.

وأيضًا انتظمت امتحانات التعليم الثانوى الفنى وفقًا للجداول المعلنة.

واطمأنت " مدير المديرية "على أن جميع اللجان تشهد الإلتزام بكافة التعليمات وتطبيق القواعد والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات وتحقيق الانضباط والنظام داخل اللجان، ومراعاة التهوية والإضاءة الجيدة بها، مع توفير المناخ اللازم لسير أعمال الامتحانات بصورة جيدة تتيح للطلاب أداء الامتحانات بسهولة ويسر.

وشددت على ضرورة التزام جميع المراقبين والملاحظين والطلاب بعدم اصطحاب المحمول أو أى أجهزة إلكترونية داخل لجان الامتحان.

بالإضافة إلى تكثيف أعمال النظافة داخل المدارس ودورات المياه ومنع الباعة الجائلين حول المدارس وتوفير غرفة إسعافات أولية بكل لجنة يتوافر بها زائرة صحية.

كما أكدت " مدير المديرية" على مديرى عموم الإدارات التعليمية بمتابعة سير انتظام الامتحانات خلال الفترتين الصباحية والمسائية والتواصل اللحظى مع غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية لتذليل أى عقبات طارئة تواجه سير العملية الامتحانية.

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