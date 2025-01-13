مشاهير العرب - البنجاوي: «يا عم يا زمار» نقطة تحول في مسار الأغاني باللهجة الصعيدية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 13 يناير 2025 08:21 مساءً - قال الفنان محمد عبد العال البنجاوي، مطرب الأغاني الشعبية باللهجة الصعيدية، إن أغنيته الجديدة «يا عم يا زمار»، تعد نقطة تحول في مسار الأغاني باللهجة الصعيدية، حيث لاقت نجاحا وقبولا كبيرين من قبل الجمهور خلال الساعات الماضية.

وأضاف البنجاوي، في تصريح له اليوم الإثنين، إن الأغنية تجاوزت المليون مشاهدة، في وقت قصير، منذ نشرها عبر المنصات الموسيقية ومواقع التواصل الاجتماعي.

الأغنية من كلمات الشاعر ملاك عادل، ألحان هاني فاروق، توزيع زيزو فاروق، مشيرا إلى أن كلمات الأغنية والألحان والتوزيع ساهمت بشكل كبير في نجاحها وانتشارها.

يذكر أن الفنان محمد البنجاوي، له العديد من الأغاني التي حققت جماهيرية كبيرة من بينها، يا نعناع، مبروك يا عرسنا، الندل طعمه مالح، أبويا تاج على راسي، أنا من عشاق جماله، وبدأ مسيرته الفنية عام 2010، عندما اكتشف حبه للفن الشعبي الصعيدي والموال منذ سن مبكرة، وكان لديه اهتمام قوي بالفنون الأدائية، وتلقى تدريبه الأولي على يد والده الفنان عبد العال البنجاوى، ويشتهر بتقديم العديد من الأغاني الشعبية والمواويل التراثية.