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مشاهير العرب - البنجاوي: «يا عم يا زمار» نقطة تحول في مسار الأغاني باللهجة الصعيدية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - البنجاوي: «يا عم يا زمار» نقطة تحول في مسار الأغاني باللهجة الصعيدية - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - البنجاوي: «يا عم يا زمار» نقطة تحول في مسار الأغاني باللهجة الصعيدية - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - البنجاوي: «يا عم يا زمار» نقطة تحول في مسار الأغاني باللهجة الصعيدية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - البنجاوي: «يا عم يا زمار» نقطة تحول في مسار الأغاني باللهجة الصعيدية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 13 يناير 2025 08:21 مساءً - قال الفنان محمد عبد العال البنجاوي، مطرب الأغاني الشعبية باللهجة الصعيدية، إن أغنيته الجديدة «يا عم يا زمار»، تعد نقطة تحول في مسار الأغاني باللهجة الصعيدية، حيث لاقت نجاحا وقبولا كبيرين من قبل الجمهور خلال الساعات الماضية.

وأضاف البنجاوي، في تصريح له اليوم الإثنين، إن الأغنية تجاوزت المليون مشاهدة، في وقت قصير، منذ نشرها عبر المنصات الموسيقية ومواقع التواصل الاجتماعي.

الأغنية من كلمات الشاعر ملاك عادل، ألحان هاني فاروق، توزيع زيزو فاروق، مشيرا إلى أن كلمات الأغنية والألحان والتوزيع ساهمت بشكل كبير في نجاحها وانتشارها.

يذكر أن الفنان محمد البنجاوي، له العديد من الأغاني التي حققت جماهيرية كبيرة من بينها، يا نعناع، مبروك يا عرسنا، الندل طعمه مالح، أبويا تاج على راسي، أنا من عشاق جماله، وبدأ مسيرته الفنية عام 2010، عندما اكتشف حبه للفن الشعبي الصعيدي والموال منذ سن مبكرة، وكان لديه اهتمام قوي بالفنون الأدائية، وتلقى تدريبه الأولي على يد والده الفنان عبد العال البنجاوى، ويشتهر بتقديم العديد من الأغاني الشعبية والمواويل التراثية.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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