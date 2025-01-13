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تامر حسين ومدين يتعاونان مع أحمد سعد بأغنية "حبيبنا" - أخبار كلمتك

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تامر حسين ومدين يتعاونان مع أحمد سعد بأغنية "حبيبنا" - أخبار كلمتك

تامر حسين ومدين يتعاونان مع أحمد سعد بأغنية "حبيبنا" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 13 يناير 2025 08:30 مساءً - أعلن الملحن محمد أحمد “مدين” عن تعاونه المرتقب مع النجم أحمد سعد في أغنيته الجديدة "حبيبنا"، التي ستصدر أيضا كعنوان لألبومه المنتظر طرحه يوم 15 يناير 2025.

تفاصيل تعاون مدين وأحمد سعد

كشف مدين عبر حسابه على إنستجرام أن أغنية "حبيبنا" ستتضمن لحنًا مميزًا وفريدًا من نوعه سيشكل مفاجأة سارة لجمهور أحمد سعد.

كما عبّر عن سعادته بالتعاون مع فريق العمل المتميز، حيث كتب كلمات الأغنية الشاعر تامر حسين، بينما قام بتوزيعها الموسيقار أحمد إبراهيم.

وقال تامر حسين:"مشارك فى ألبوم صديقى الفنان  أحمد سعد ( حبيبنا)  ب أكتر من أغنية وإن شاء الله نعلن التفاصيل كاملة.. معاد الألبوم ١٥ يناير

وكان النجم أحمد سعد حقق نحاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية من خلال إطلاقه عددا من الأغنيات وأيضا تواجده في أضخم حفلات العام الماضي في مصر وعدد من الدول العربية بالإضافة إلى تقديمه حملات إعلانية ناجحة.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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