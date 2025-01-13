للمرة الثانية، تأجيل موعد الإعلان عن ترشيحات الأوسكار - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 13 يناير 2025 08:50 مساءً - للمرة الثانية، أعلنت أكاديمية الفنون والرسوم المتحركة، في الولايات المتحدة الأمريكية رسميًّا عن تأجيل موعد الإعلان عن ترشيحات حفل جوائز الأوسكار، من يوم 19 يناير إلى 23 يناير الجاري.

وكانت إدارة الأوسكار، أعلنت منذ أيام قليلة عن تأجيل إعلان أسماء مرشحي الأوسكار من ١٧ يناير حتى ١٩ من الشهر ذاته، بسبب حرائق كاليفورنيا، لتعود الأكاديمية وتعلن عن التأجيل للمرة الثانية، بسبب استمرار الحرائق.

موعد حفل الأوسكار 2025

وحددت أكاديمية الفنون والرسوم المتحركة (الأوسكار)، يوم ٢ مارس ٢٠٢٥، ليكون موعد إقامة حفل توزيع جوائز الأوسكار في نسخته الـ٩٧.

وأعلنت أكاديمية الفنون والرسوم المتحركة رسميًّا، أن المذيع الساخر كونان أوبراين، سيقدم حفل توزيع جوائز الأوسكار القادم 2025.

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