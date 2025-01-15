الرياضة - 09:01 - حدث وأنت نائم| إحالة أوراق المتهمين بقتل مؤذن مسجد للمفتي.. والنيابة تحقق في وفاة الطفلة ريناد عادل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 15 يناير 2025 09:01 صباحاً - شهدت الساعات الماضية، العديد من القضايا والحوادث، التي أثارت الرأي العام، أبرزها النيابة العامة تباشر التحقيقات في وفاة الطفلة ريناد عادل، وإحالة أوراق المتهمين بقتل مؤذن مسجد في الشرقية للمفتي، ومصرع شخصين في انقلاب سيارة بطريق الواحات البحرية، وغيرهم، وسنعرضهم في هذا التقرير.

إحالة أوراق المتهمين بقتل مؤذن مسجد في الشرقية للمفتي

قررت محكمة جنايات الزقازيق إحالة أوراق زوجة وعشيقها لفضيلة المفتي، في اتهامهما بقتل مؤذن مسجد، زوج الأولى، وإلقائه من بلكونة الطابق السادس بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان بالشرقية، وذلك لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما وتحديد جلسة يوم 10 مارس القادم للنطق بالحكم.

صدر الحكم برئاسة المستشار نسيم علي بيومي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين سامي زين العابدين، وشادي المهدي عبد الرحمن، وأحمد عيد سويلم

تعود أحداث القضية ليوم 19 أبريل من العام الماضي بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان، عندما أحالت النيابة العامة المتهمين داليا. ن. ا ع ربة منزل وعشيقها محمود.ا.ح.ع 30 سنة وعامل باليومية، مقيمان بدائرة القسم، إلى المحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق لاتهامهما بقتل المجنى تامر فهمي حسن محمد 37 سنة مؤذن بالأوقاف ومقيم بإحدى قري مركز أولاد صقر (زوج المتهمة الأولى).

وأسند أمر الإحالة قيام المتهمين بقتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن قاما بالتعدي عليه بحمله والقياه من شرفة الطابق السادس الخاص، فسقط أرضا فأحدث إصابته وذلك لوجود خلافات زوجية، كما شرعوا في إكراه المجني عليه للتوقيع على سندات مثبته لدين إلا أنه خاب أثر جريمتهما، وكذلك احتجاز المجني عليه بعيدًا عن أعين ذويه.

وكشفت التحقيقات حدوث مشاجرة بين الزوجة المتهمة وبين زوجها المجني عليه في وجود المتهم الثاني (عشيقها) داخل الشقة السكنية الكائنة بها وذلك بسبب طلبها من المجنى عليه الطلاق بينهما وحال ذلك حدثت وتشابك بالأيدي، بعد رفض المجني عليه طلب زوجته الطلاق والتنازل عن الشقة والتوقيع على إيصالات أمانة، فقام على أثرها المتهمين بدفع المجني عليه فسقط من شرفة الشقة (بلكونه) بالطابق السادس أرضا.

هذا وتبين وجود علاقة عاطفية بين الزوجة والمتهم الثاني منذ فترة زمنية طويلة وأنه يقوم بالتردد عليها دائمًا بمحل سكنها مكان الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات ونفاذًا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين وتحرر المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهما إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت قرارها المتقدم.

«لم تنتحر .. النيابة العامة تباشر التحقيقات في وفاة الطفلة ريناد عادل

تباشر النيابة العامة التحقيقات في واقعة وفاة الطفلة ريناد عادل محمد.

تلقت النيابة العامة بلاغًا بسقوط طفلة تبلغ من العمر 12 سنة، من شرفة مسكنها أرضًا وحدوث وفاتها، وقد تزامن ذلك مع ما رصدته النيابة العامة من تداول منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الصحف، تتضمن تعرض الطفلة للتنمر عليها من قِبل زملائها بذات المرحلة الدراسية، لعدم سداد والدها المصاريف المدرسية، وأنها على إثر ذلك دونت خطابًا بما حدث، وأقدمت على الانتحار.

باشرت النيابة العامة التحقيقات، حيث شهد والدا الطفلة بأنها لا تعاني من أي أمراض نفسية أو عصبية، وأنها أثناء لهوها بغرفتها سقطت عرضًا من شرفة المسكن، دون أن تترك أية خطابات تتعلق بسابقة تعرضها لمضايقات من زملائها أو أي أشخاص آخرين، كما أنها لم تُقدِم على الانتحار على النحو الشائع بوسائل التواصل الاجتماعي وبعض الصحف. هذا، وقد أسفرت تحريات الشرطة عن عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة. وجارٍ استكمال التحقيقات باستدعاء القائمين على نشر تلك الأخبار الكاذبة التي تكدر الأمن والسلم العام، لاستجوابهم واتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم.

بعد مشاجرة المول.. تأجيل محاكمة إمام عاشور في قضية سب وقذف سيدة

أجلت محكمة جنح الدقي، أمس الثلاثاء، أولى جلسات الجنحة المباشرة ضد لاعب النادي الأهلي إمام عاشور، والمقامة من سيدة اتهمته خلالها بالسب والقذف عبر تطبيق التواصل الاجتماعي واتساب إلى الثلاثاء المقبل لإعلان المشكو في حقه.

كان قد أقام علي فايز المحامي وكيلا عن "داليا. ن" جنحة مباشرة ضد لاعب النادي الأهلي إمام عاشور، اتهمه خلالها بالسب والقذف عبر واتساب، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

كانت قد قضت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد، في وقت سابق، بانقضاء الدعوى الجنائية والمدنية بالتصالح في واقعة اتهام اللاعب إمام عاشور نجم الأهلي، بعد الحكم عليه بالحبس 6 أشهر بتهمة التعدي على فرد أمن في مول شهير بمدينة الشيخ زايد.

وقال القاضي لـ إمام عاشور في قاعة المحاكمة المنعقدة بمجمع محاكم جنوب الجيزة حينها: “عايزك تاخد بالك من مستقبلك شوية وتحافظ على نعمة ربنا ليك”.

بسبب الشبورة.. مصرع شخصين في انقلاب سيارة بطريق الواحات البحرية

لقي شخصان مصرعهما، إثر انقلاب سيارة ملاكي بطريق الواحات البحرية، أمس الثلاثاء، وتم إخطار اللواء سامح الحميلي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة لمرور الجيزة، إشارة من إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث مروري ووجود متوفيين بالكيلو 250 بطريق الواحات البحرية، بعد محطة وقود وطنية بنحو 10 كيلومترات.

سرعان ما انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ في اتجاه الواحات البحرية، وبالفحص والمعاينة تبين أنه بسبب انعدام الرؤية بالطريق نتيجة الشبورة الكثيفة، اختلت عجلة القيادة بيد قائد سيارة ملاكي في أثناء سيره بالطريق مما أسفر عن انقلاب السيارة ومصرعه ومرافقه، وتم التحفظ على الجثتين، واستعدال السيارة، والعمل على عودة حركة السيارات لطبيعتها مرة أخرى وسط انتشار أمني مكثف بالطريق.