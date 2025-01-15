الرياضة - 10:01 - سعر الذهب لحظة بلحظة.. هدوء نسبي في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 15 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:01 - سعر الذهب لحظة بلحظة.. هدوء نسبي في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 15 يناير 2025 - أخبار كلمتك

طقس الإسكندرية اليوم.. إغلاق الطرق وتأجيل الامتحانات بسبب الشبورة المائية وانعدام الرؤية الأفقية - أخبار كلمتك

طقس الإسكندرية اليوم.. إغلاق الطرق وتأجيل الامتحانات بسبب الشبورة المائية وانعدام الرؤية الأفقية - أخبار كلمتك

الشبورة اليوم.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد وغلق طرق رئيسية خوفا من الحادث - أخبار كلمتك

الشبورة اليوم.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد وغلق طرق رئيسية خوفا من الحادث - أخبار كلمتك

النيابة العامة تنظم دورة تدريبية لأعضاء نقابات المحامين الفرعية - أخبار كلمتك

النيابة العامة تنظم دورة تدريبية لأعضاء نقابات المحامين الفرعية - أخبار كلمتك

طرح جزء ثانٍ من الفيلم الغنائي السعودي سكر بدور العرض السينمائى في هذا الموعد - أخبار كلمتك

طرح جزء ثانٍ من الفيلم الغنائي السعودي سكر بدور العرض السينمائى في هذا الموعد - أخبار كلمتك

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الأربعاء 15 يناير 2025 - أخبار كلمتك

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الأربعاء 15 يناير 2025 - أخبار كلمتك

وزير الصحة: نسعى إلى توطين صناعة الدواء وتغطية كافة الاحتياجات الدوائية للمواطنين - أخبار كلمتك

وزير الصحة: نسعى إلى توطين صناعة الدواء وتغطية كافة الاحتياجات الدوائية للمواطنين - أخبار كلمتك

وزير العمل ورئيس المجلس القومي للمرأة يترأسان الاجتماع المشترك بشأن تمكين المرأة - أخبار كلمتك

وزير العمل ورئيس المجلس القومي للمرأة يترأسان الاجتماع المشترك بشأن تمكين المرأة - أخبار كلمتك

ديربي لندن، موعد مباراة آرسنال ضد توتنهام في قمة الجولة بالدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

ديربي لندن، موعد مباراة آرسنال ضد توتنهام في قمة الجولة بالدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

موعد مباراة الشباب والرياض بالدوري السعودي - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
موعد مباراة الشباب والرياض بالدوري السعودي - أخبار كلمتك

موعد مباراة الشباب والرياض بالدوري السعودي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 15 يناير 2025 09:20 صباحاً - يلتقي فريق الشباب أمام الرياض اليوم الأربعاء، في المباراة التي ستقام  في إطار منافسات الجولة 15 من عمر الدوري السعودي.

موعد مباراة الشباب والرياض بالدوري السعودي

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب مع نظيره الرياض اليوم، ضمن منافسات الجولة 15 من عمر مسابقة الدوري، حيث تنطلق المباراة  في تمام الساعة 5.05 مساء بتوقيت مصر.

القنوات الناقلة  مباراة الشباب والرياض

 حددت شبكة ssc الرياضية السعودية القناة الناقلة لمباراة الشباب والرياض في الدوري السعودي 2024-25 وهي قناة ssc extra hd 1، باعتبارها إحدى القنوات التابعة الشبكة، التي تملك الحقوق الحصرية للمواجهة النارية، التي تقام في إطار منافسات الجولة الخامسة عشرة من دوري روشن.


موقف الشباب والرياض قبل مواجهة اليوم


ويقع الشباب في المركز السادس برصيد 23 نقطة بعد خوض 14 مواجهة، حيث حقق الفوز في 7 مباريات، وتعادل في مواجهتين، وخسر في 5 لقاءات، على الجانب الآخر، يتواجد الرياض في المركز السابع برصيد 22 نقطة من 14 مواجهة، حيث انتصر في 6 مواجهات وتعادل في 4 لقاءات، وخسر في مثلها.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 02:01 - الشبورة الكثيفة تتسبب في إغلاق طريقين بالإسكندرية - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق