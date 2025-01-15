موعد مباراة الشباب والرياض بالدوري السعودي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 15 يناير 2025 09:20 صباحاً - يلتقي فريق الشباب أمام الرياض اليوم الأربعاء، في المباراة التي ستقام في إطار منافسات الجولة 15 من عمر الدوري السعودي.

موعد مباراة الشباب والرياض بالدوري السعودي

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب مع نظيره الرياض اليوم، ضمن منافسات الجولة 15 من عمر مسابقة الدوري، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة 5.05 مساء بتوقيت مصر.

القنوات الناقلة مباراة الشباب والرياض

حددت شبكة ssc الرياضية السعودية القناة الناقلة لمباراة الشباب والرياض في الدوري السعودي 2024-25 وهي قناة ssc extra hd 1، باعتبارها إحدى القنوات التابعة الشبكة، التي تملك الحقوق الحصرية للمواجهة النارية، التي تقام في إطار منافسات الجولة الخامسة عشرة من دوري روشن.



موقف الشباب والرياض قبل مواجهة اليوم



ويقع الشباب في المركز السادس برصيد 23 نقطة بعد خوض 14 مواجهة، حيث حقق الفوز في 7 مباريات، وتعادل في مواجهتين، وخسر في 5 لقاءات، على الجانب الآخر، يتواجد الرياض في المركز السابع برصيد 22 نقطة من 14 مواجهة، حيث انتصر في 6 مواجهات وتعادل في 4 لقاءات، وخسر في مثلها.

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