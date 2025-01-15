الرياضة - 12:16 - ارتفاع سعر سبيكة الذهب اليوم الأربعاء.. الـ 10 جرام بكام؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 15 يناير 2025 12:16 مساءً - تراجع سعر سبيكة الذهب، في مصر خلال تعاملات اليوم الأربعاء 15 يناير 2025، تزامنا مع تراجع سعر الذهب في السوق المحلي، فانخفض سعر سبيكة الذهب وزن 31.1 جرامًا، وهي الأكثر مبيعا لمستوى 132.750 جنيها، بما يعادل نحو 2611.31 دولار.

سعر سبيكة الذهب اليوم

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سعر سبيكة الذهب اليوم الأربعاء 15 يناير 2025

سعر سبيكة الذهب وزن 1 جرام

ارتفع سعر سبيكة الذهب وزن 1 جرام في مصر لتسجل 4314 جنيها، بما يعادل نحو 85.48 دولار.

سعر سبيكة الذهب وزن 2.5

سجل سعر سبيكة الذهب وزن 2.5 جرام حالة من الارتفاع عند 10.785 جنيها، بما يعادل نحو 213.69 دولار.

سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات

ارتفع سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات في مصر لمستوى 21.570 جنيها، بما يعادل نحو 427.39 دولار.

سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات

ارتفع سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات اليوم عند 43.140 جنيها، بما يعادل نحو 854.77 دولار.

سعر سبيكة الذهب وزن 20 جراما

سجل سعر سبيكة الذهب وزن 20 جراما اليوم ارتفاعا عند 86.280 جنيها، بما يعادل نحو 1709.55 دولار.

سعر سبيكة الذهب وزن 31.1 جرام

ارتفع سعر سبيكة الذهب وزن 31.1 جرام اليوم لمستوى 134.165 جنيها، بما يعادل نحو 2658.34 دولار.

سعر سبيكة الذهب وزن 50 جراما

تراجع سعر سبيكة الذهب وزن 50 جراما لتسجل 215.700 جنيها، بما يعادل نحو 4273.87 دولار.

سعر سبيكة الذهب وزن 100 جرام

ارتفع سعر سبيكة الذهب وزن 100 جرام عند 431.400 جنيها، بما يعادل نحو 8547.74 دولار.

سعر سبيكة الذهب وزن 500 جرام

سجل سعر سبيكة الذهب وزن 500 جرام اليوم في مصر حالة من الارتفاع عند 2.157.000 جنيها، بما يعادل نحو 42.738.71 دولار.

سعر سبيكة الذهب وزن كيلو

ارتفع سعر سبيكة الذهب وزن كيلو عند 4.314.000 جنيها، بما يعادل نحو 85.477.42 دولار.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرام

ارتفع سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات اليوم الأربعاء لمستوى 30.200 جنيه، بما يعادل 598.38 دولار.

سعر الجنيه الذهب وزن 4 جرام «نصف الجنيه الذهب»

سجل سعر الجنيه الذهب وزن 4 جرامات ارتفاعا عند 15.100 جنيه، بما يعادل 299.19 دولار.

سعر الجنيه الذهب وزن 2 جرام «ربع الجنيه الذهب»

ارتفع سعر الجنيه الذهب وزن 2 جرام اليوم ليسجل 7550 جنيهًا، بما يعادل 149.60 دولار.