الرياضة - 01:16 - %20.5 عائد شهري.. شهادات الادخار الثلاثية في بنك «HSBC» - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:16 - %20.5 عائد شهري.. شهادات الادخار الثلاثية في بنك «HSBC» - أخبار كلمتك

وزير التعليم: السماح لطالب الثانوية العامة بدارسة البكالوريا في عام واحد بدلا من عامين - أخبار كلمتك

وزير التعليم: السماح لطالب الثانوية العامة بدارسة البكالوريا في عام واحد بدلا من عامين - أخبار كلمتك

وزير التعليم: تغيير المسارات متاح في البكالوريا المصرية - أخبار كلمتك

وزير التعليم: تغيير المسارات متاح في البكالوريا المصرية - أخبار كلمتك

وزير التعليم: تنسيق البكالوريا المصرية بالدرجات الأعلى للطالب - أخبار كلمتك

وزير التعليم: تنسيق البكالوريا المصرية بالدرجات الأعلى للطالب - أخبار كلمتك

وزيرة التضامن تلتقي رئيسة معهد الصحة الأمريكي - أخبار كلمتك

وزيرة التضامن تلتقي رئيسة معهد الصحة الأمريكي - أخبار كلمتك

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن تدريس مادة التربية الدينية - أخبار كلمتك

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن تدريس مادة التربية الدينية - أخبار كلمتك

في عيد ميلاده، أقوى أعمال مخرج الكوميديا أحمد الجندي - أخبار كلمتك

في عيد ميلاده، أقوى أعمال مخرج الكوميديا أحمد الجندي - أخبار كلمتك

ارتفاع سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 15 يناير 2025 - أخبار كلمتك

ارتفاع سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 15 يناير 2025 - أخبار كلمتك

مونديال اليد، منتخب مصر يرتدي الزي الأحمر أمام الأرجنتين - أخبار كلمتك

مونديال اليد، منتخب مصر يرتدي الزي الأحمر أمام الأرجنتين - أخبار كلمتك

تغريم لاعبي المقاولون 50 ألف جنيه بعد فقدان صدارة دوري المحترفين - أخبار كلمتك

تغريم لاعبي المقاولون 50 ألف جنيه بعد فقدان صدارة دوري المحترفين - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

المقاولون يترقب صفقة انضمام محمد صلاح للهلال السعودي - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
المقاولون يترقب صفقة انضمام محمد صلاح للهلال السعودي - أخبار كلمتك

المقاولون يترقب صفقة انضمام محمد صلاح للهلال السعودي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 15 يناير 2025 12:45 مساءً - يترقب نادي المقاولون العرب، الصفقة التاريخية بانتقال نجم المقاولون السابق، وليفربول الإنجليزي حاليا محمد صلاح، إلى الهلال السعودي بمقابل مادي ضخم.

وكشف مصدر أن المقاولون سيحصل على 4 ٪ من قيمة العقد حسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا كحق رعاية للاعب.

 
وقال المصدر، إن محمد صلاح لعب بقميص المقاولون العرب 8 سنوات، وهذه المدة تمنح المقاولون أحقية في المطالبة بالنسبة المذكورة.

وأشار  إلى أن "صلاح" إذا لعب لـ"المقاولون" 10 سنوات كان سيمنح "الذئاب" نسبة 5٪  من قيمة العقد، حيث تزيد النسبة حسب المدة التي قضاها مع ناديه الأصلي.

وتمنى المصدر التوفيق لابن المقاولون العرب، مؤكدًا أن نجاح صلاح نجاح للكرة المصرية بشكل عام والمقاولون العرب بشكل خاص.

يذكر أن أول محطة احترافية لمحمد صلاح كانت انتقاله من المقاولون لنادي بازل السويسري بصحبة زميله محمد النني، وتألق الثنائي وحققا نجاحًا كبيرًا طوال فترة احترافهما، ويواصل محمد صلاح نجاحه الباهر مع ناديه الحالي ليفربول الإنجليزي.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

محامي أحمد فتوح: نجوم من الأهلي تحدثوا معي للدفاع عن اللاعب وشقيق أحدهم حضر جميع الجلسات - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق