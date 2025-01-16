موقف عمر مرموش، ترتيب هدافي الدوري الألماني بعد نهاية الدور الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 12:35 مساءً - ترتيب هدافي الدوري الألماني، يتصدر هاري كين مهاجم بايرن ميونخ جدول ترتيب هدافي الدوري الألماني بعد ختام الجولة الـ 17 والدور الأول بفارق هدف عن النجم المصري عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت.

ترتيب هدافي الدوري الألماني بعد نهاية الدور الأول

هاري كين بايرن ميونيخ 16 هدفا

عمر مرموش آينتراخت فرانكفورت 15 هدفا

جوناثان بوركاردت ماينز 12 هدفا

باتريك شيك باير ليفركوزن 11 هدفا

جمال موسيالا بايرن ميونيخ 9 أهداف

تيم كلينيست بوروسيا مونشنجلادباخ 9 أهداف

بنيامين سيسكو لايبزيج 8 أهداف

هوجو إيكيتيكي آينتراخت فرانكفورت 8 أهداف

فيل هاريس هولشتاين كيل 7 أهداف

إرميدين ديميروفيتش شتوتجارت 7 أهداف

شوتو ماشينو هولشتاين كيل 7 أهداف

جوناس ويند فولفسبورج 7 أهداف

فلوريان فيرتز باير ليفركوزن 7 أهداف

سيرهو غيراسي بوروسيا دورتموند 7 أهداف

ينس ستيج فيردر بريمن 7 أهداف

جيمي بينو جيتنز بوروسيا دورتموند 7 أهداف

وعلى صعيد آخر اقترب عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت الألماني ومنتخب مصر من حسم انتقاله إلى مانشستر سيتي في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

مرموش إلى مانشستر سيتي

وبحسب شبكة سكاي سبورتس سيجري مانشستر سيتي مزيدًا من المحادثات مع آينتراخت فرانكفورت اليوم بشأن صفقة عمر مرموش.

وتابعت، أن الناديان لم يتوصلا لاتفاق بشأن الشروط المالية، ويشترط آينتراخت فرانكفورت الحصول على 67 مليون إسترليني (80 مليون يورو) لبيع مرموش.

مرموش تمكن من قيادة آينتراخت فرانكفورت للفوز على فرايبورج بهدفين لهدف ليصل إلى الهدف رقم 15 هذا الموسم في الدوري الألماني.

وأنهى بايرن ميونخ الدور الأول لبطولة الدوري الألماني متصدرا قمة الترتيب برصيد 42 نقطة بفارق 4 نقاط عن باير ليفركوزن حامل اللقب.

ترتيب الدوري الألماني بعد نهاية الدور الأول

1- بايرن ميونخ 42 نقطة

2- باير ليفركوزن 38 نقطة

3- آينتراخت فرانكفورت 33 نقطة

4- لايبزيج 30 نقطة

5- شتوتجارت 29 نقطة

6- ماينز 28 نقطة

7- فولفسبورج 27 نقطة

8- فرايبورج 27 نقطة

9- فيردر بريمن 26 نقطة

10- بوروسيا دورتموند 25 نقطة

11- بوروسيا مونشنجلادباخ 24 نقطة

12- أوجسبورج 19 نقطة

13- يونيون برلين 17 نقطة

14- سانت باولي 14 نقطة

15- هايدنهايم 14 نقطة

16- هوفنهايم 14 نقطة

17- هولشتاين كيل 11 نقطة

18- بوخوم 9 نقاط



ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.