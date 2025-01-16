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التعليم تعلن إتاحة البريد الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة بامتحانات الثانوية العامة 2025 - أخبار كلمتك

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التعليم تعلن إتاحة البريد الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة بامتحانات الثانوية العامة 2025 - أخبار كلمتك

التعليم تعلن إتاحة البريد الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة بامتحانات الثانوية العامة 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 03:25 مساءً - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إتاحة البريد الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة لطلبة وطالبات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، المتقدمين لأداء الامتحان، حتى يوم الخميس الموافق 20 فبراير المقبل، وذلك لتسجيل البيانات وطباعة استمارة التقدم الإلكترونية.

 

امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤


ويأتي الإعلان طبقا للإجراءات المتخذة لامتحان شهادة إتمام  الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ والمذكورة بكتيب التعليمات والضوابط الخاصة بإجراءات التقدم لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة.

وناشدت وزارة التربية والتعليم طلاب وطالبات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بالتوجه إلى المدارس لإنهاء الإجراءات المطلوبة.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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