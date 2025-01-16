الرياضة - 03:46 - ارتفاع مفاجئ بـ سعر الذهب خلال التعاملات الختامية اليوم 16 يناير - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 16 يناير 2025 03:46 مساءً - سعر الذهب اليوم.. ارتفع سعر الذهب في محلات الصاغة بمصر ختام تعاملات اليوم الخميس 16 يناير 2025، بعد الاستقرار الذي شهده على مدار اليوم، فارتفع سعر الذهب عيار 21 عند مستوى 3800 جنيه للبيع، و3775 جنيها للشراء، وهو العيار الأكثر مبيعا في مصر.

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سعر الذهب ختام تعاملات اليوم الخميس سعر الذهب بيع شراء عيار 24 4342.75 جنيه 4314.25 جنيه عيار 22 3981 جنيها 3954.75 جنيه عيار 21 3800 جنيها 3775 جنيها عيار 18 3257.25 جنيه 3235.75 جنيه عيار 14 2533.25 جنيه 2516.75 جنيه عيار 12 2171.5 جنيه 2157.25 جنيه

سعر الذهب اليوم الخميس بختام التعاملات

سعر الذهب عيار 24

ارتفع سعر الذهب عيار 24 في مصر ختام تعاملات اليوم الخميس عند 4342.75 جنيه للبيع، و 4314.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سجل سعر الذهب عيار 22 ارتفاعا داخل محلات الصاغة عند 3981 جنيها للبيع، و 3954.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

ارتفع سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر، الأكثر مبيعا عند 3800 جنيه للبيع، و3775 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في السوق المحلي حالة من الارتفاع عند 3257.25 جنيه للبيع، و 3235.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

استقر سعر الذهب عيار 14 في السوق المحلي ختام تعاملات اليوم عند 2533.25 جنيه للبيع، و 2516.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

سجل سعر الذهب عيار 12 في مصر ارتفاعا عند 2171.5 جنيه للبيع، و 2157.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

بلغ سعر الذهب عيار 9 في مصر حالة من الارتفاع عند 1628.5 جنيه للبيع، و 1617.75 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب ختام تعاملات اليوم ليسجل 30400 جنيه للبيع، و 30200 جنيها للشراء.

سعر أونصة الذهب

سجل سعر أونصة الذهب اليوم في مصر لتسجل 2706.49 دولار للبيع، و 2706.22 دولار للشراء.