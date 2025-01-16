مشاهير العرب - 17 يناير.. محمد ثروت على المسرح الكبير لدار الأوبرا «صورة» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 16 يناير 2025 03:46 مساءً - يستعد الفنان محمد ثروت، لإحياء حفله الغنائي القادم بدار الأوبرا المصرية خلال يناير الجاري، والذي من المفترض ان يقدم خلاله باقة من أفضل أعماله الغنائية التي اطلقها مؤخرا.

وكشف محمد ثروت، عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» عن تفاصيل حفله القادم في الأوبرا، قائلا: «جمهوري الحبيب الغالي، منتظركم إن شاء الله يوم الجمعة 17 يناير الساعة 8 مساءً على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، في ليلة طربية مميزة مع فرقة التراث بقيادة المايسترو محمد الموجي».

وكان محمد ثروت، أحيا حفل تكريم الملحن الراحل محمد رحيم بدار الأوبرا المصرية.

وقال ثروت خلال كلمته على هامش حفل تكريم محمد رحيم المقام المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وسط حضور العديد من نجوم الفن: «تعرفت على الملحن الراحل محمد رحيم منذ فترة ليست بالطويلة وتعرفت عليه في التحضير لأحد الأوبريتات، ومن معرفتي له وجدت فيه الإنسان والفنان طيب القلب، الذي تشبه فرحته فرحة الأطفال، بينما كان ثاني لقاء لنا بعد فترة طويلة في أغنية يا مستعجل فراقي والأغنية لاقت نسبة نجاح كبيرة جدًا».

تفاصيل الوعكة الصحية لـ محمد ثروت

وفي وقت سابق، تصدر المطرب محمد ثروت تريند محرك البحث جوجل، على خلفية إجرائه عملية جراحية دقيقة داخل أحد المستشفيات الكبرى في النمسا، إذ يهتم الجمهور بمعرفة آخر تطوراته الصحية بعد صراعه مع المرض، وفيما يلي نستعرض القصة الكاملة لمرض محمد ثروت ورحلته معه.

بداية مرض محمد ثروت

بدأت إصابة محمد ثروت بمرض القلب منذ شهرين، ونقل على إثر ذلك إلى المستشفى وأجرى أول عملية جراحية في قلبه في 25 يونيو، داخل أحد المستشفيات الكبرى في مصر، بعدما شعر بألم في الصدر، رغم أنه رياضي ويداوم على ممارسة التمرينات.