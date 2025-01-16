تدشين صرف الحوالات النقدية المقدمة من برنامج الغذاء العالمي - أخبار كلمتك

تدشين صرف الحوالات النقدية المقدمة من برنامج الغذاء العالمي - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:06 - اليونيسف ترحب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:06 - اليونيسف ترحب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:06 - الجنيه يرتفع أمام الدولار 44 قرشا داخل بنك مصر - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:06 - الجنيه يرتفع أمام الدولار 44 قرشا داخل بنك مصر - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - الليلة.. نجمة الستينيات الفنانة طروب في معكم منى الشاذلي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - الليلة.. نجمة الستينيات الفنانة طروب في معكم منى الشاذلي - أخبار كلمتك

كلية الدراسات العليا للطفولة بعين شمس تحتفل باليوم العالمي لمتحدي الإعاقة - أخبار كلمتك

كلية الدراسات العليا للطفولة بعين شمس تحتفل باليوم العالمي لمتحدي الإعاقة - أخبار كلمتك

برشلونة يعلن بيع مقصورات كامب نو - أخبار كلمتك

برشلونة يعلن بيع مقصورات كامب نو - أخبار كلمتك

التصديري للصناعات الكيماوية: نستهدف رفع معدل صادرات القطاع لـ 9 مليارات دولار - أخبار كلمتك

التصديري للصناعات الكيماوية: نستهدف رفع معدل صادرات القطاع لـ 9 مليارات دولار - أخبار كلمتك

الأمريكية للتنمية الدولية: إرسال 20 بعثة ترويجية لـ 7 قطاعات صناعية العام الجاري - أخبار كلمتك

الأمريكية للتنمية الدولية: إرسال 20 بعثة ترويجية لـ 7 قطاعات صناعية العام الجاري - أخبار كلمتك

الجامعة العربية تدين استهداف سد مروي في السودان - أخبار كلمتك

الجامعة العربية تدين استهداف سد مروي في السودان - أخبار كلمتك

دورة تدريبية متقدمة بنقابة الصحفيين في «مهارات القصص الإخبارية المثيرة» - أخبار كلمتك

دورة تدريبية متقدمة بنقابة الصحفيين في «مهارات القصص الإخبارية المثيرة» - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

مشاهير العرب - 17 يناير.. محمد ثروت على المسرح الكبير لدار الأوبرا «صورة» - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مشاهير العرب - 17 يناير.. محمد ثروت على المسرح الكبير لدار الأوبرا «صورة» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - 17 يناير.. محمد ثروت على المسرح الكبير لدار الأوبرا «صورة» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 16 يناير 2025 03:46 مساءً - يستعد الفنان محمد ثروت، لإحياء حفله الغنائي القادم بدار الأوبرا المصرية خلال يناير الجاري، والذي من المفترض ان يقدم خلاله باقة من أفضل أعماله الغنائية التي اطلقها مؤخرا.

وكشف محمد ثروت، عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» عن تفاصيل حفله القادم في الأوبرا، قائلا: «جمهوري الحبيب الغالي، منتظركم إن شاء الله يوم الجمعة 17 يناير الساعة 8 مساءً على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، في ليلة طربية مميزة مع فرقة التراث بقيادة المايسترو محمد الموجي».

وكان محمد ثروت، أحيا حفل تكريم الملحن الراحل محمد رحيم بدار الأوبرا المصرية.

وقال ثروت خلال كلمته على هامش حفل تكريم محمد رحيم المقام المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وسط حضور العديد من نجوم الفن: «تعرفت على الملحن الراحل محمد رحيم منذ فترة ليست بالطويلة وتعرفت عليه في التحضير لأحد الأوبريتات، ومن معرفتي له وجدت فيه الإنسان والفنان طيب القلب، الذي تشبه فرحته فرحة الأطفال، بينما كان ثاني لقاء لنا بعد فترة طويلة في أغنية يا مستعجل فراقي والأغنية لاقت نسبة نجاح كبيرة جدًا».

تفاصيل الوعكة الصحية لـ محمد ثروت

وفي وقت سابق، تصدر المطرب محمد ثروت تريند محرك البحث جوجل، على خلفية إجرائه عملية جراحية دقيقة داخل أحد المستشفيات الكبرى في النمسا، إذ يهتم الجمهور بمعرفة آخر تطوراته الصحية بعد صراعه مع المرض، وفيما يلي نستعرض القصة الكاملة لمرض محمد ثروت ورحلته معه.

بداية مرض محمد ثروت

بدأت إصابة محمد ثروت بمرض القلب منذ شهرين، ونقل على إثر ذلك إلى المستشفى وأجرى أول عملية جراحية في قلبه في 25 يونيو، داخل أحد المستشفيات الكبرى في مصر، بعدما شعر بألم في الصدر، رغم أنه رياضي ويداوم على ممارسة التمرينات.

اقرأ أيضاً
محمد ثروت يروج لمسلسل موعد مع الماضي بهذه الطريقة «صورة»

«وحشتنا يا حبيبي».. محمد ثروت يحيي الذكرى الثالثة لوفاة سمير غانم (صور)

محمد ثروت يشارك في انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين (صورة)

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

إخترنا لك

مشاهير العرب - بطولة حنان مطاوع.. مواعيد عرض مسلسل «صفحة بيضا» الحلقة الأولى - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق