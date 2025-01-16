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بعد أسبوع.. موعد صرف مرتبات شهر يناير للعاملين بالدولة - أخبار كلمتك

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بعد أسبوع.. موعد صرف مرتبات شهر يناير للعاملين بالدولة - أخبار كلمتك

بعد أسبوع.. موعد صرف مرتبات شهر يناير للعاملين بالدولة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 16 يناير 2025 11:51 صباحاً - موعد صرف مرتبات يناير .. تستعد وزارة المالية لصرف مرتبات شهر يناير 2025 للعاملين بالدولة، وذلك بعدما أعلنت الوزارة عن تبكيرها رسميًا، محددة 5 أيام لصرف الرواتب، و3 أيام لصرف متأخرات مستحقات العاملين، فارتفعت معدلات البحث من قبل العاملين عن موعد مرتبات شهر يناير 2025.

موعد صرف مرتبات شهر يناير للعاملين بالدولة

تستعرض«الأسبوع»، لزوارها ومتابعيها كل ما يخص موعد صرف مرتبات يناير 2025، وذلك من خلال خدمة إخبارية شاملة يقدمها الموقع على مدار اليوم من هنــــــــــــا.

موعد صرف مرتبات يناير 2025

قررت وزارة المالية تبكير صرف رواتب شهر يناير الحالي للعاملين بالدولة في كل من الوزارات، والهيئات، والجهات التابعة لها، ليبدأ صرف مرتبات شهر يناير 2025، من يوم الأربعاء الموافق 22 يناير 2025، بدلا من يوم 24 كالمعتاد، ويستمر صرف المرتبات لمدة 5 أيام.

مرتبات شهر يناير
مرتبات شهر يناير

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر يناير 2025

- يكون صرف مرتبات شهر يناير 2025، يوم 22 يناير للعاملين في الهيئات التالية: «مجلس النواب، مجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التموين والتجارة الداخلية، القوى العاملة، الإسكان والمرافق، التضامن الاجتماعي، مديريات الطرق والنقل».

مرتبات شهر يناير 2025

- ويكون صرف مرتبات شهر يناير 2025، يوم 23 يناير للعاملين في الهيئات والوزارات الآتية: «التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار، التعاون الدولي، التربية والتعليم، الزراعة، الخارجية، الشباب والرياضة، والمالية، المحكمة الدستورية العليا، الأزهر، دار الإفتاء المصرية، هيئة النيابة الإدارية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هيئة قضايا الدولة، مجلس الوزراء، النيابة العامة، اللجنة العليا للانتخابات».

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2025

أماكن صرف مرتبات شهر يناير 2025

أتاحت وزارة المالية العديد من الأماكن التي يمكن للعاملين في الدولة صرف مرتبات شهر يناير 2025 من خلال الأماكن التالية:

- ماكينات الصراف الآلي ATM.

- فروع البنوك المختلفة.

- البريد المصري.

الأحد المقبل.. موعد صرف مرتبات شهر يناير 2025
صرف المرتبات

رواتب الموظفين

تختلف قيمة المرتب حسب الدرجة الوظيفية، وتتمثل التفاصيل كما يلي:

الدرجة الأولى: 8200 جنيه.

الدرجة الثانية: 8000 جنية

الدرجة الثالثة: 7500 جنيه.

الدرجة الرابعة: 7000 جنيه.

الدرجة الخامسة: 6500 جنيه.

الدرجة السادسة: 6000 جنيه.

درجة مدير عام: 9200 جنيه.

الدرجة العالية: 10200 جنيه.

الدرجة الممتازة: 12200 جنيه.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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