وزارة الأوقاف تعلن إسترداد الملايين من هذه الجهة ! - أخبار كلمتك

وزارة الأوقاف تعلن إسترداد الملايين من هذه الجهة ! - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:56 - لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.. وفد من بعثة المراقبة الأوروبية يصل القاهرة الأسبوع المقبل - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:56 - لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.. وفد من بعثة المراقبة الأوروبية يصل القاهرة الأسبوع المقبل - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:56 - البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يستثمر أكثر من 1.4 مليار يورو في مصر خلال 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:56 - البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يستثمر أكثر من 1.4 مليار يورو في مصر خلال 2024 - أخبار كلمتك

رئيس جامعة المنوفية يتفقد سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول - أخبار كلمتك

رئيس جامعة المنوفية يتفقد سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - الأربعاء المقبل.. مؤتمر صحفي لعرض تفاصيل مهرجان الإسماعيلية للأفلام القصيرة الدورة الـ 26 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - الأربعاء المقبل.. مؤتمر صحفي لعرض تفاصيل مهرجان الإسماعيلية للأفلام القصيرة الدورة الـ 26 - أخبار كلمتك

"الفن يذهب إلى المدرسة" أمسية شعرية في مكتبة مصر الجديدة غدا - أخبار كلمتك

"الفن يذهب إلى المدرسة" أمسية شعرية في مكتبة مصر الجديدة غدا - أخبار كلمتك

وزير الرياضة يدعم منتخب اليد هاتفيا ويتابع آخر استعداداته للبحرين - أخبار كلمتك

وزير الرياضة يدعم منتخب اليد هاتفيا ويتابع آخر استعداداته للبحرين - أخبار كلمتك

تفاصيل برنامج الزمالك قبل ملاقاة حرس الحدود بالدوري - أخبار كلمتك

تفاصيل برنامج الزمالك قبل ملاقاة حرس الحدود بالدوري - أخبار كلمتك

نقابة الأسنان تُشكل لجنة لمتابعة تكليف دفعة 2023 - أخبار كلمتك

نقابة الأسنان تُشكل لجنة لمتابعة تكليف دفعة 2023 - أخبار كلمتك

نقابة الأسنان تعلن تسليم بطاقات العضوية لدفعة 2023 اليوم - أخبار كلمتك

نقابة الأسنان تعلن تسليم بطاقات العضوية لدفعة 2023 اليوم - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

رئيس جامعة المنوفية يتفقد سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
رئيس جامعة المنوفية يتفقد سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول - أخبار كلمتك

رئيس جامعة المنوفية يتفقد سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 16 يناير 2025 12:56 مساءً - قام الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية يرافقه الدكتور ناصر عبد الباري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، يتفقد سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية التربية للطفولة المبكرة، وكان في استقبالهما الدكتورة إيناس الشتيحي عميد الكلية ووكلاء الكلية

تأتي هذه الجولة ضمن سلسلة من الإجراءات التي تتخذها جامعة المنوفية لتعزيز جودة العملية التعليمية وضمان توفير بيئة مُتميزة للطلاب، بما يدعم تحقيق أهداف الجامعة في الارتقاء بالمستوى الأكاديمي والإداري، بالإضافة إلى تهيئة الأجواء الملائمة لطلابها لتحقيق النجاح والتفوق.

وتابع الدكتور أحمد القاصد أثناء جولته الالتزام بضوابط أداء الامتحانات، و اتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية التي تضمن توفير مناخ مناسب للطلاب داخل اللجان، والتأكد من توفير كافة سبل الراحة والدعم للطلاب، وشدد على أهمية الالتزام بالإجراءات التنظيمية والتدابير اللازمة لضمان حسن سير أعمال الامتحانات.

كما شدد على ضرورة توفير الدعم الكامل للطلاب وتذليل أي عقبات قد تواجههم وتوفير الرعاية الطبية للطلاب أثناء أداء الامتحانات.

اقرأ أيضاً
جامعة المنوفية ومجلس أمناء مدينة السادات يبحثان التعاون لتطوير البحث العلمي

رئيس جامعة المنوفية يُكرم 330 من أعضاء الجهاز الإداري و10 من حملة الدكتوراة

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

وزير الصحة يبحث مع وفد المملكة المتحدة للمستشفيات الدولية الفرص الاستثمارية في القطاع الصحي - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق