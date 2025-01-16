رئيس جامعة المنوفية يتفقد سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 16 يناير 2025 12:56 مساءً - قام الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية يرافقه الدكتور ناصر عبد الباري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، يتفقد سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية التربية للطفولة المبكرة، وكان في استقبالهما الدكتورة إيناس الشتيحي عميد الكلية ووكلاء الكلية

تأتي هذه الجولة ضمن سلسلة من الإجراءات التي تتخذها جامعة المنوفية لتعزيز جودة العملية التعليمية وضمان توفير بيئة مُتميزة للطلاب، بما يدعم تحقيق أهداف الجامعة في الارتقاء بالمستوى الأكاديمي والإداري، بالإضافة إلى تهيئة الأجواء الملائمة لطلابها لتحقيق النجاح والتفوق.

وتابع الدكتور أحمد القاصد أثناء جولته الالتزام بضوابط أداء الامتحانات، و اتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية التي تضمن توفير مناخ مناسب للطلاب داخل اللجان، والتأكد من توفير كافة سبل الراحة والدعم للطلاب، وشدد على أهمية الالتزام بالإجراءات التنظيمية والتدابير اللازمة لضمان حسن سير أعمال الامتحانات.

كما شدد على ضرورة توفير الدعم الكامل للطلاب وتذليل أي عقبات قد تواجههم وتوفير الرعاية الطبية للطلاب أثناء أداء الامتحانات.