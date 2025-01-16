وزارة الأوقاف تعلن إسترداد الملايين من هذه الجهة ! - أخبار كلمتك

وزارة الأوقاف تعلن إسترداد الملايين من هذه الجهة ! - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:56 - لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.. وفد من بعثة المراقبة الأوروبية يصل القاهرة الأسبوع المقبل - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:56 - لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.. وفد من بعثة المراقبة الأوروبية يصل القاهرة الأسبوع المقبل - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:56 - البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يستثمر أكثر من 1.4 مليار يورو في مصر خلال 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:56 - البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يستثمر أكثر من 1.4 مليار يورو في مصر خلال 2024 - أخبار كلمتك

رئيس جامعة المنوفية يتفقد سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول - أخبار كلمتك

رئيس جامعة المنوفية يتفقد سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - الأربعاء المقبل.. مؤتمر صحفي لعرض تفاصيل مهرجان الإسماعيلية للأفلام القصيرة الدورة الـ 26 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - الأربعاء المقبل.. مؤتمر صحفي لعرض تفاصيل مهرجان الإسماعيلية للأفلام القصيرة الدورة الـ 26 - أخبار كلمتك

"الفن يذهب إلى المدرسة" أمسية شعرية في مكتبة مصر الجديدة غدا - أخبار كلمتك

"الفن يذهب إلى المدرسة" أمسية شعرية في مكتبة مصر الجديدة غدا - أخبار كلمتك

وزير الرياضة يدعم منتخب اليد هاتفيا ويتابع آخر استعداداته للبحرين - أخبار كلمتك

وزير الرياضة يدعم منتخب اليد هاتفيا ويتابع آخر استعداداته للبحرين - أخبار كلمتك

تفاصيل برنامج الزمالك قبل ملاقاة حرس الحدود بالدوري - أخبار كلمتك

تفاصيل برنامج الزمالك قبل ملاقاة حرس الحدود بالدوري - أخبار كلمتك

نقابة الأسنان تُشكل لجنة لمتابعة تكليف دفعة 2023 - أخبار كلمتك

نقابة الأسنان تُشكل لجنة لمتابعة تكليف دفعة 2023 - أخبار كلمتك

نقابة الأسنان تعلن تسليم بطاقات العضوية لدفعة 2023 اليوم - أخبار كلمتك

نقابة الأسنان تعلن تسليم بطاقات العضوية لدفعة 2023 اليوم - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

مشاهير العرب - الأربعاء المقبل.. مؤتمر صحفي لعرض تفاصيل مهرجان الإسماعيلية للأفلام القصيرة الدورة الـ 26 - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مشاهير العرب - الأربعاء المقبل.. مؤتمر صحفي لعرض تفاصيل مهرجان الإسماعيلية للأفلام القصيرة الدورة الـ 26 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - الأربعاء المقبل.. مؤتمر صحفي لعرض تفاصيل مهرجان الإسماعيلية للأفلام القصيرة الدورة الـ 26 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 16 يناير 2025 12:56 مساءً - يعقد مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة، برئاسة المخرجة هالة جلال، مؤتمرًا صحفيًا يوم الأربعاء المقبل، الموافق 22 يناير، في تمام 1:30 ظهرًا، للإعلان عن تفاصيل الدورة الـ 26 للمهرجان، والمقرر إقامته خلال الفترة من 5 إلى 11 فبراير المقبل، وذلك بمركز الإبداع بدار الأوبرا المصرية.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن جميع التفاصيل المتعلقة بهذه الدورة من مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة، بحضور عدد من مسؤولي وزارة الثقافة، إلى جانب السينمائيين وممثلي الصحافة والقنوات التليفزيونية.

مهرجان الإسماعيلية للأفلام القصيرة

جدير بالذكر أن مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة يُنظمه المركز القومي للسينما، ويُعد واحدًا من أعرق المهرجانات في العالم العربي، ومن أوائل المهرجانات المتخصصة في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث انطلقت أولى دوراته عام 1991.

اقرأ أيضاً
محافظ الإسماعيلية يشهد ختام مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في نسخته الرابعة والعشرين

جولات وزيارات سياحية للفِرق المشاركة في مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية الرابع والعشرين

"عصام" يناقش الاستعدادات النهائية لإقامة مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

إخترنا لك

مشاهير العرب - بطولة حنان مطاوع.. مواعيد عرض مسلسل «صفحة بيضا» الحلقة الأولى - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق