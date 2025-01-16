مشاهير العرب - الأربعاء المقبل.. مؤتمر صحفي لعرض تفاصيل مهرجان الإسماعيلية للأفلام القصيرة الدورة الـ 26 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 16 يناير 2025 12:56 مساءً - يعقد مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة، برئاسة المخرجة هالة جلال، مؤتمرًا صحفيًا يوم الأربعاء المقبل، الموافق 22 يناير، في تمام 1:30 ظهرًا، للإعلان عن تفاصيل الدورة الـ 26 للمهرجان، والمقرر إقامته خلال الفترة من 5 إلى 11 فبراير المقبل، وذلك بمركز الإبداع بدار الأوبرا المصرية.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن جميع التفاصيل المتعلقة بهذه الدورة من مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة، بحضور عدد من مسؤولي وزارة الثقافة، إلى جانب السينمائيين وممثلي الصحافة والقنوات التليفزيونية.

مهرجان الإسماعيلية للأفلام القصيرة

جدير بالذكر أن مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة يُنظمه المركز القومي للسينما، ويُعد واحدًا من أعرق المهرجانات في العالم العربي، ومن أوائل المهرجانات المتخصصة في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث انطلقت أولى دوراته عام 1991.