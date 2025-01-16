آخر تطورات الحالة الصحية للسيناريست حاتم حافظ - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 01:15 مساءً - طمأن السيناريست حاتم حافظ محبيه وأصدقاءه على حالته الصحية، حيث نشر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك رسالة شكر وامتنان لكل من سأل عنه وقدم له دعواته، قائلا: “شكر الله لكم سؤالكم ودعواتكم.. الحمد لله أنا بقيت أحسن، ومستني بس تحت الملاحظة للاطمئنان”.

وأضاف حاتم حافظ: “أعتذر عن عدم تمكني من الرد على تليفوناتكم ورسائلكم وبأجدد امتناني لمحبتكم”.

حاتم حافظ يتعرض لوعكة صحية مفاجئة

وكان السيناريست حاتم حافظ لوعكة صحية مفاجئة خلال الساعات القليلة الماضية، مما استدعى نقله إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج.

نشر حساب حاتم حافظ عبر الفيس بوك منشورًا نصه: “حاتم محجوز في المستشفى من أول إمبارح بالليل.. الحمد لله استبعدوا الاشتباه في ذبحة واتشخصت الحالة بالتهاب فيروسي وبكتيري في الرئتين.. دعواتكم يعدي النوبة على خير”.

وأثار هذا الخبر قلق العديد من أصدقائه وزملائه ومحبيه الذين تفاعلوا مع الخبر عبر وسائل التواصل الاجتماعي متمنين له الشفاء العاجل.

السيناريست حاتم حافظ

ويُعد حاتم حافظ سيناريست وكاتب ومترجم، وفي مجال الكتابة الدرامية شارك في كتابة مسلسلات (يا عدوي، سيدنا السيد، استيفا) كما كتب مسلسل الشارع اللي ورانا، ومن المنتظر عرض قريبًا مسلسل جديد له وهو مسلسل صفحة بيضا للممثلة حنان مطاوع.

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