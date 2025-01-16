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"الثقافة" تحتفل بذكرى روادها الراحلين "بيرم التونسي ويحيى حقي" - أخبار كلمتك

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"الثقافة" تحتفل بذكرى روادها الراحلين "بيرم التونسي ويحيى حقي" - أخبار كلمتك

"الثقافة" تحتفل بذكرى روادها الراحلين "بيرم التونسي ويحيى حقي" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 01:31 مساءً - يقيم قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحي احتفاليتين بمناسبة ذكرى علمين كبيرين، حيث ينظم بيت الشعر العربي (مركز إبداع الست وسيلة) خلف الجامع الازهر، أمسية جديدة من أمسيات صالون الشاعر الكبير أحمد عبد المعطي حجازي الشهري، والذي تأتي حلقة هذا الشهر منه تحت عنوان "بيرم التونسي.. فنان الشعب"، وذلك يوم الأحد الموافق 19 يناير، في تمام الساعة السادسة مساءً.

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ويشارك في الصالون نخبة من الأسماء البارزة في المشهد الثقافي، من بينهم المستشار محمود بيرم التونسي (نجل الشاعر الكبير)، والشاعر والناقد محمد بهجت، والدكتور خالد أبو الليل أستاذ الأدب الشعبي، كما تتضمن الأمسية فقرة فنية مميزة تقدمها الفنانة ريم حمدي، لتجمع الفعالية بين جمال الكلمة وعذوبة اللحن،وتدير الصالون الإعلامية رشا عبد الرحمن.

وفي هذا السياق، صرّح الشاعر سامح محجوب، مدير بيت الشعر العربي، أن بيرم التونسي لم يكن مجرد شاعر، بل كان صوت الشعب ونبضه، وشكّل إرثه الأدبي علامة فارقة في تاريخ الأدب الشعبي، مضيفًا أن الصالون يهدف إلى تسليط الضوء على الرموز الثقافية التي أثرت في وجدان الأمة.

بيت السحيمي يحتفي بذكري ميلاد يحيي حقي

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في الوقت نفسه، يقيم مركز إبداع بيت السحيمي، بشارع المعز، وفي إطار الاحتفال بذكرى ميلاد الكاتب الكبير يحيى حقي، فعالية مميزة بعنوان "يحيى حقي في صالون ذاكرة الوطن".

يشارك في الفعالية كل من الإعلامية نهى يحيى حقي (نجلة الأديب الكبير)، والدكتور خيري دومة، أستاذ الأدب العربي الحديث بكلية الآداب جامعة القاهرة، ويدير الحوار الكاتب الصحفي والناقد محمد الشافعي.

تتضمن الفعالية مناقشات ثرية حول حياة وأعمال يحيى حقي، أحد أبرز رموز الأدب العربي الحديث، ودوره الرائد في تشكيل المشهد الثقافي المصري والعربي.

تأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة "صالون ذاكرة الوطن"، التي تُعقد شهريًا في بيت السحيمي لإحياء ذكرى الشخصيات التي أثرت في الفكر والثقافة المصرية، يعقب الأمسية حفل فني تقدمه فرقة النيل للآلات الشعبية، بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، لتقديم لوحات فنية من التراث المصري الأصيل.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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