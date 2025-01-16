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الأمريكية للتنمية الدولية: إرسال 20 بعثة ترويجية لـ 7 قطاعات صناعية العام الجاري - أخبار كلمتك

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الأمريكية للتنمية الدولية: إرسال 20 بعثة ترويجية لـ 7 قطاعات صناعية العام الجاري - أخبار كلمتك

الأمريكية للتنمية الدولية: إرسال 20 بعثة ترويجية لـ 7 قطاعات صناعية العام الجاري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 03:55 مساءً -  أكد وليد الزمر مستشار أول ترويج التجارة بمشروع التجارة التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ان المشروع يستهدف إرسال 20 بعثة ترويجية خلال العام الحالي لـ 7قطاعات رئيسية صناعية وهي الصناعات الكيماوية، مواد البناء، الصناعات الهندسية، الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية والصناعات الغذائية وذلك لأسواق  انجلترا وألمانيا وغانا وكوت ديفوار وتنزانيا والولايات المتحدة الأمريكية والسعودية. 

جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات الدورة الثانية لمعرض أفروبلاست ( المعرض الإفريقي الدولي لتكنولوجيا صناعات البلاستيك والمطاط والصناعات غير المنسوجة)، اليوم الخميس، والذي شارك في افتتاحه  اللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والوزير المفوض عصام النجار رئيس الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات وخالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة. 

قال الزمر: إن مدة المشروع 5 سنوات انقضى منها ثلاث سنوات ونصف، ساهم  خلالها المشروع  برفع قدرة الشركات الصغيرة على زيادة صادراتها لتصل إلي 211 مليون دولار، ونحو 400 مليون دولار صادرات الشركات التابعة للمجالس، كاشفا عن حصول 785 شركة على دعم فني.

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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