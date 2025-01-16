مشاهير العرب - «النضيفة والقوية والجدعة».. مي عز الدين توجه رسالة لـ ياسمين عبد العزيز في عيد ميلادها - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 16 يناير 2025 10:46 صباحاً - حرصت الفنانة مي عز الدين، على تهنئة الفنانة ياسمين عبد العزيز، بعيد ميلادها الـ 45 برسالة مؤثرة.

وشاركت مي عز الدين، صورة لـ ياسمين عبد العزيز، عبر خاصية «استوري» صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» وعلقت عليها: «كل سنة وانت ناجحة ومنورة، كل سنة وانت قوية وروحك، نضيفة، كل سنة وانت جدعة، وبميت راجل كل سنة وانت قمر، من جوه ومن بره كل سنة وانت ربنا حافظك يا ست البنات، أنا سمعت نصيحتك وده اللي، قواني انزل واشتغل ربنا يطبطب على قلبك زي ماطبطبتي عليا مش هنسالك مساندتك ليا في وفاة أمي، بحبك».

مسلسل الحب كله

وتواصل الفنانة مي عز الدين، حاليا تصوير مسلسل «الحب كله» بطولة النجم آسر ياسين، والمقرر عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2025.

وتدور قصته في إطار من التشويق والغموض والتناقضات بين عالم الجريمة وغسيل الأموال ومافيا تجارة العملة والحب الذي يخطف القلب دون سابق إنذار، والمفاجآت غير المتوقعة التي تُجبر الأبطال على التعامل معها.