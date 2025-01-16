تفاصيل فعاليات جلسة الحوار المجتمعي مع أعضاء مجلس النواب حول مقترح نظام البكالوريا (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 16 يناير 2025 12:16 مساءً - شهادة البكالوريا المصرية.. نشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تقريرا عن فعاليات جلسة الحوار المجتمعي حول مقترح شهادة البكالوريا المصرية مع السادة أعضاء مجلس النواب.

واصلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مساء أمس الأربعاء، سلسلة جلسات الحوار المجتمعي حول مقترح «نظام شهادة البكالوريا المصرية»، وعقدت جلسة نقاشية مع أعضاء مجلس النواب، وذلك بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بهدف الاستماع إلى آراء ومقترحات السادة النواب حول هذا النظام.

وحضر الجلسة، السادة أعضاء لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، وعدد من السادة رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب الممثلة في المجلس، والسادة النواب المستقلين من بينهم الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء ورئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، والنائب مصطفى بكري، والدكتورة سحر عطية.

وأعرب النواب المشاركين في الجلسة عن دعم وتضامن المجلس مع الحكومة، مؤكدين استعداد المجلس لتقديم أي توصيات يمكن الاستفادة منها لتطوير العملية التعليمية، كما تمت الإشادة بجهود وزير التربية والتعليم والتصدي لتحديات المنظومة التعليمية ومواجهة الكثافة الطلابية والعجز في أعداد المعلمين وعودة الطلاب الى المدارس، بحلول واقعية ناجحة، مثمنين ما شهدته العملية التعليمية العام الدراسي الحالي من تغيرات إيجابية.

و حظى مقترح شهادة البكالوريا المصرية بدعم السادة المشاركين في الجلسة، مع التأكيد على أهمية استيفاء كافة الجوانب المتعلقة بسبل تطبيقه بشكل ينعكس على تطوير حقيقي للعملية التعليمية وتخفيفا حقيقيا للعبء عن كاهل الأسر المصرية.