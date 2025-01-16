وزير الصحة يبحث مع وفد المملكة المتحدة للمستشفيات الدولية الفرص الاستثمارية في القطاع الصحي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 09:40 صباحاً - استقبل الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، وفد المملكة المتحدة للمستشفيات الدولية، لبحث سبل تعزيز التعاون والتوسع في الفرص الاستثمارية في القطاع الصحي، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

القيادة السياسية تولي أهمية كبيرة للقطاع الصحي بمصر

واستهل نائب رئيس مجلس الوزراء اللقاء بالترحيب مؤكدًا تطلعه لفتح آفاق تعاونية جديدة، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية تولي أهمية كبيرة للقطاع الصحي بمصر والتوسع في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يتماشى مع خطة الدولة للتنمية المستدامة.

وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء إلي أن الدولة المصرية تشجع الشراكات الاستثمارية، مضيفًا أن الفرص المتاحة حاليًا في مصر، مدعومة بالقوانين الميسرة، وتمثل عامل جذب قوي للقطاع الخاص علي كافة المستويات.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الاجتماع تناول فرص الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية في مصر، وفرص تبادل الخبرات في إدارة المنشآت الطبية لاسيما في مجال الصحة النفسية، وأيضا الاستفادة من خبرة المجموعة الطبية في شتى التخصصات.

وأشار "عبدالغفار" إلى أن اللقاء استعرض تجربة مستشفى "سكينة" للصحة النفسية وعلاج الإدمان بمدينة العلمين الجديدة، بطاقة استيعابية 950 سرير، بالإضافة العيادات الخارجية والأقسام المختلفة موضحا ً الاهتمام الكبير الذي أولته الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة في العمل على تطوير خدمات الصحة النفسية وعلاج وتأهيل مرضى الإدمان لدمجهم في المجتمع.

التعاون المشترك في مجال الرقمنة والتحول الرقمي في المجال الصحي

وتابع المتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع تطرق لمناقشة فرص تبادل الخبرات في بناء القدرات والكوادر البشرية من خلال تدريب ورفع كفاءة الأطقم الطبية لضمان جودة الرعاية الصحية، بالإضافة إلي التعاون المشترك في مجال الرقمنة والتحول الرقمي في المجال الصحي، من خلال الاستفادة من قاعدة البيانات والمعلومات الخاصة بالمبادرات الصحية.

ومن جانبه، أعرب وفد المملكة المتحدة للمستشفيات الدولية، عن ثقته في المناخ الاستثماري في مصر، مؤكدين تطلعهم نحو تعميق الشراكة الاستثمارية بين الجانبين في مختلف المجالات لتوفير خدمات صحية آمنة وشاملة، معربين عن بالغ سعادتهم لتعزيز التعاون المستقبلي.

حضر الاجتماع الدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور أحمد سعفان مساعد الوزير للمستشفيات، والدكتورة رشا الشرقاوي رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، والدكتورة شيماء إمام مدير إدارة اقتصاديات الصحة ودعم الاستثمار.

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